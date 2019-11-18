دراسة: تناول اللحوم لا يخفض دهون الجسم 

تعتبر اللحوم مصدرًا رائعًا للبروتين الحيواني الذي يحتاجه الجسم ليتمكن من القيام بالأنشطة اليومية ولكن تناول اللحوم بشكل مستمر وبكميات كبيرة يمكن ان يساهم في زيادة وزن الجسم وخاصة منطقة الخصر وذلك بحسب ما ذكرته الدراسة العلمية التي أجراها مجموعة من العلماء بجامعة آديلايد النيوزلاندية.

حيث أثبتت الدراسة أن تناول اللحوم بكميات كبيرة يساعد على تراكم الدهون في منطقة الخصر بشكل خاص وفي الجسم بشكل عام، وذكرت تفاصيل الدراسة أن البروتين الحيواني يعتبر أصعب هضمًا من الكربوهيدرات والدهون مما يتسبب في زيادة الوزن.

وذلك لقيام الجسم بتخزين السعرات الحرارية التي توجد بالبروتينات لاستخدامها في أوقات لاحقة، وبدوره يقول البروفيسور ماسيج هينبرج رئيس وحدة البحوث الأنثروبولجيا الحيوية وعلم التشريح المقارن أن نتيجة الدراسة ستتسبب في الصدمة وذلك لاكتشاف أن اللحوم تعمل على زيادة الوزن بنفس القدر الذي تتسبب فيه السكريات.

كما ذكرت الدراسة إنه من الضروري الحد من تناول اللحوم للحفاظ على صحة الجسم ووزنه بعيدًا عن اكتساب سعرات حرارية زائدة ناتجة عن تناول اللحوم.