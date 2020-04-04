دراسة: توتر الأم يؤثر على الجنين

تؤكد الكثير من الدراسات ان العوامل الوراثية ليست هي فقط التي تحدد الحالة المزاجية للطفل في أثناء نموه ولكن البيئة المحيطة بالطفل والتي توفرها له الام وهو مازال في بطنها لها أثر كبير، وعلى الأم كما تراعي النظام الغذائي المناسب والذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجنين والمحافظة على صحتها أن تراعي أيضاً حالتها النفسية. فالتوتر يسبب افراز الجسم لهرمونات التوتر التي تمر من المشيمة وتصل إلى الجنين الذي يتأثر بها أيضاً.

وقد يأتي التوتر من مسببات أخرى مثل العمل أو وجود أطفال في المنزل، الخلافات الزوجية وحالات الطلاق، الاصابة بالأمراض، وفاة فرد من الاصدقاء أو الأقارب ولكن يجب العلم أن الأحداث المتفرقة لا تؤثر على الجنين مثل التوتر المستمر. فالجنين تحت تأثير التوتر المستمر سينمو ليصبح طفل كثير الحركة، صعب الانصياع، عنده مشاكل في النوم، قد يصاب أيضاً بالتقلصات والمغص ويصبح حساس لكل ما حوله ويكون رد فعله البكاء الكثير. إذا اصاب الأم التوتر في فترة الحمل ستجد أن حركة الجنين زادت نتيجة مرور هرمونات التوتر عبر المشيمة.

نصائح للتخلص من التوتر اثناء الحمل: