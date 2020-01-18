دراسة: دعم الصديقات يدفع المرأة الى النجاح والشفاء

تقول الدراسة إن النساء اللاتي لديهن مجموعة من الأصدقاء الأقوياء يحققن انجازات أفضل في الحياة المهنية

قالت إليانور روزفلت ذات مرة: "المرأة مثل كيس الشاي - لا يمكنك معرفة مدى قوتها حتى تضعها في ماء ساخن." وعندما تضع أكثر من كيس شاي في كوب من الماء الساخن ، فأن النكهة تصبح أقوى ، أليس كذلك؟ هذا هو بالضبط ما أشار إليه البحث.

الدراسة

وفقا لدراسة نشرت في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو ، فإن النساء اللاتي لديهن صديقات أقوياء هن أكثر عرضة لأن يصبحن أكثر نجاحا على المستوى المهني ، ويشغلن وظائف رفيعة المستوى ويكسبن المزيد من المال. يقول بريان اوزي: "النساء اللاتي كن في الربع الأعلى من المركز وكان لديهن دائرة داخلية تهيمن عليها النساء من 1-3 سيدات، وصلن إلى مناصب قيادية كانت أعلى مرتين ونصف في السلطة والأجر من النساء اللاتي يفتقرن إلى هذا المزيج".

السبب

أحد الأسباب التي تجعل النساء اللاتي لديهن صديقات أكثر نجاحًا هو أنهن يعتمدن دائمًا على "أخواتهن الأخريات" للحصول على المشورة أثناء الحاجة. هل نحتاج حتى إلى الكتابة عن التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع، مثل مطالبتها بالمساواة في الأجر، والمتاهات المهنية التي يضطررن الى مواجهتها. ولكن مع صديقة قوية، لا شيء يمكن أن يمنع المرأة من الحصول على ما تريد ، أليس كذلك؟

عندما تواجه المرأة التمييز الجنسي في مكان العمل

وفقًا لدراسة أخرى، واجهت النساء اللاتي لديهن عدد أكبر من الزميلات في فريق العمل تحيزًا جنسايًا أقل من أولئك اللاتي لديهن زملاء أكثر في الفريق. أيضًا ، ساعدت مجموعة الدعم المتعاطفة والقوية المرأة على مواجهة التحيزات والظلم في مكان العمل بشكل أفضل. علاوة على ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالإبداع والإنتاجية ، أظهرت الدراسة نفسها أن النساء اللواتي كن مع أشخاص داعمين حققوا أداء أفضل من أولئك الذين واجهوا النقد في كثير من الأحيان.

المرأة تلتئم بشكل أفضل عندما تكون مع الأصدقاء

ليس فقط في حياتها المهنية يمكن ان تكون المرأة ناجحة عندما تحصل على الدعم من صديقاتها. وفقا لدراسة أخرى في بوابة البحوث breastcancer.org ، كان لدى النساء اللاتي لديهن عدد أكبر من الروابط الاجتماعية معدلات بقاء أفضل واستجبن بشكل أفضل لعلاج سرطان الثدي.

وجدت الدراسة نفسها أن النساء المعزولات اجتماعياً أبلغن عن تكرار الإصابة بسرطان الثدي أكثر من النساء اللائي لديهن مجموعة صديقات.