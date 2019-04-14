دراسة: رفع الأثقال يطيل عمر كبار السن

كشفت دراسة برازيلية جديدة تأثير مهم لرياضة رفع الأثقال على كبار السن، حيث ثبت أنها تطيل عمرهم.

أجرى باحثو جامعة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، دراسة مثيرة خلصت إلى أن ممارسة رياضة رفع الأثقال باعتدال تعزز صحة كبار السن وتطيل عمرهم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، راقب الباحثون البرازيليون الكتلة العضلية لـ4 آلاف مشارك في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 40 و85 عامًا، لمدة 6 سنوات.

قيم الباحثون حالة كل مشارك وجمعوا معلومات عن روتينهم الرياضي، الذي تباين من شخص إلى آخر، وبعد وفاة 247 رجلًا و75 امرأة من المشاركين خلال مدة الدراسة، وجد العلماء أن ممارسة رفع الأثقال باعتدال مع تجنب الأوزان الثقيلة، يعزز صحة كبار السن بقدر ملحوظ.

وكشفت النتائج التي عُرضت في مؤتمر أمراض القلب في البرتغال، أن أولئك الذين اعتادوا على رفع الأوزان الخفيفة بانتظام، كانوا أكثر صحة وعاشوا لفترة أطول.

أما الذين اعتادوا رفع الأوزان الثقيلة وتمتعوا ببنية عضلية أكبر، كانوا أكثر عرضة للموت بـ13 مرة.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور كلاوديو جيل أرايجو": "يجب على الأطباء أخذ نتائج الدراسة في الاعتبار والتفكير في قياس قوة عضلات المرضى المسنين، لتقديم المشورة الصحيحة".

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