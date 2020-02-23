دراسة: علاج جديد يمكن أن يساعدك على النوم

الشخص الذي يواجه صعوبة في النوم يمكنه فقط أن يفهم الألم المرتبط به. إلى جانب المعاناة من التعب المزمن وتقلب المزاج والصداع ، فإن قلة النوم مسؤولة عن العديد من الأمراض الجسدية والعاطفية. لا عجب أن نلجأ إلى العديد من الحلول الموعودة لمساعدتنا على النوم. من عد الخراف إلى تناول الأدوية التي تحفز النوم ، فإن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يمكن أن يفعلوا أي شيء للحصول على النوم الثمين. ومع ذلك ، وجد الباحثون طريقة جديدة لمساعدة الناس على تحسين نوعية نومهم. وهي ليست دواءً جديداً. وفقا لدراسة نشرت في مجلة العلوم النفسية ، يمكن أن تساعد رائحة الشريك على تحسين نوعية النوم. مما يعني أنه إذا كنت تنام على وسادة ملفوفة بقطعة قماش مثل قميص زوجك أو زوجتك ، فإنك ستنام بشكل أفضل ولفترة أطول نسبيًا.

"لقد أثبتت مجموعة متزايدة من الأدلة أن العلاقات الوثيقة ضرورية لصحتنا ورفاهنا. ولكن لا يُعرف الكثير عن دور الرائحة في العلاقات وعمليات الدعم الاجتماعي. توفر الدراسة الحالية أدلة جديدة على أن مجرد الرائحة الرومانسية تحسن كفاءة النوم.

لايجاد علاقة بين نوعية النوم والرائحة ، أجرى الباحثون تجربة مثيرة للاهتمام. طلبوا من شريك واحد من كل الأزواج من جنسين مختلفين كانوا يشاركون في التجربة ، أن يرتدي قميصًا لمدة 24 ساعة. كان عليهم اتباع قواعد معينة مثل عدم ارتداء الكولونيا أو تناول رائحة قوية تحفز الأطعمة الغنية بالتوابل إلخ. بعد 24 ساعة ، تم إعطاء الشريك قميصين - واحد ارتداه الطرف الاخر وقميص آخر من شخص غريب عشوائي. ثم طلب من الشخص النوم على وسادة مع القمصان كأغطية للوسائد. تبين فيما بعد أن الأشخاص الذين ناموا على وسادة تحمل رائحة شريكهم، ناموا لمدة تسع دقائق إضافية مقارنة بالآخرين.

كما زادت جودة النوم في الليالي التي ظنوا أنهم ينامون مع رائحة شريكهم.

وقالت الباحثة في الدراسة مارليز هوفر: "كان التأثير الذي لاحظناه في دراستنا مماثلًا للحجم الذي تم الإبلاغ عنه بشأن مكملات الميلاتونين - وهي وسيلة مساعدة شائعة للاستخدام للنوم. وتشير النتائج إلى أن رائحة أحبائنا يمكن أن تؤثر على صحتنا بطرق قوية" .

يشير هذا البحث إلى أن الاستراتيجيات البسيطة مثل ارتداء وشاح أو قميص يخص الشريك أثناء السفر قد يكون لها آثار على جودة نومنا.