دراسة: فيروس كورونا قد ينتشر بشكل أسرع مما كنا نعتقد

قال فريق بحثي أمريكي إن الفيروس التاجي الجديد كوفيد 19 انتشر عبر الصين بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا ، مما يشير إلى ضرورة نشر التطعيم أو اللقاح على نطاق واسع لإنهاء الوباء.

ومن المحتمل أن كل شخص أصيب في وقت مبكر من الوباء في ووهان نقل الفيروس إلى 5.7 أشخاص آخرين في المتوسط ​​، وفقًا لتحليل حسابي من مختبر لوس ألاموس الوطني. وهذا أكثر من ضعف ما أبلغت عنه منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العامة الأخرى في فبراير.

واختصت نتائج الفريق بالتفشي في الصين. ولكن إذا كانت صحيحة في أماكن أخرى من العالم ، قد يكون من الصعب السيطرة على الوباء مثلما قالت بعض السلطات.

وبحسب معدل الانتشار المحسوب في الدراسة ، سيحتاج 82% من السكان إلى المناعة ، إما عن طريق لقاح أو لأنهم مصابون بالفعل بالمرض، من أجل منع انتشار الفيروس، حسب فريق لوس ألاموس. وقال المؤلفون إنه بدون هذه الحماية، ستكون هناك حاجة إلى مستويات عالية من التباعد الاجتماعي إذا لم يتم تشخيص أكثر من واحد من كل خمسة أشخاص معديين.

وتحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم معرفة متى وكيف يمكن الخروج من أسابيع الحجر المنزلي والإغلاق العام، حتى مع تجديد بعض أجزاء من الصين للقيود بعد اندلاع موجة جديدة. أظهر ما يقرب من 1.5 مليون شخص نتائج إيجابية على مستوى العالم ، بما في ذلك عدد من الحالات الحديثة في الصين مع عدم وجود أي من الأعراض النموذجية لـ Covid-19.

وقال هانز كلوج ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا ، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "الاعتقاد بأننا اقترابنا من نقطة النهاية سيكون خطيراً". وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى دفعة متجددة لفحص المرضى وعزلهم وتتبع اتصالاتهم الوثيقة ، مع تخفيف البلدان تدريجياً للقيود المفروضة على الحياة العامة.

استخدم تقرير لوس ألاموس، المنشور في مجلة "الأمراض المعدية الناشئة" ، بيانات السفر عبر الهاتف المحمول وتقارير حالات الفيروس التاجي من محيط مركز التفشي في مقاطعة هوبي الصينية لحساب انتشاره. وقال التقرير إن الانخفاض في الحالات المؤكدة حديثا في الصين وكوريا الجنوبية في مارس يظهر أنه يمكن احتواؤها.