دراسة: فيروس كورونا يبقى في الهواء في الأماكن المزدحمة

وجد الباحثون أن الفيروس التاجي الجديد يبقى لفترة طويلة في الهواء في الأماكن المزدحمة أو الغرف التي تفتقر إلى التهوية ، في دراسة تدعم الفكرة القائلة بأن Covid-19 يمكن أن ينتشر من خلال الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا والتي تعرف باسم الرذاذ المتطاير.

في مستشفيين في ووهان ، الصين ، وجد الباحثون أجزاء من المادة الوراثية للفيروس تطفو في الهواء من مراحيض المستشفيات ، ومساحة داخلية تضم حشودًا كبيرة ، والغرف التي يخلع فيها الطاقم الطبي المعدات الواقية.

لم تسعى الدراسة ، التي نشرت يوم الاثنين في مجلة Nature Research ، إلى تحديد ما إذا كانت الجزيئات المحمولة في الهواء يمكن أن تسبب العدوى.

ولا زال السؤال عن مدى سهولة انتشار الفيروس الجديد في الهواء مسألة جدل. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر يقتصر على ظروف محددة، مشيرة إلى تحليل لأكثر من 75 ألف حالة في الصين لم يتم الإبلاغ عن أي انتقال جوي لها.

ولكن مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم واصابة ما يقرب من 3 ملايين شخص، يحاول العلماء فهم كيفية حدوث التلوث بالضبط.

ينتج الناس نوعين من القطرات عندما يتنفسون أو يسعلون أو يتكلمون. تتساقط الأحجام الأكبر على الأرض قبل أن تتبخر ، مما يتسبب في التلوث في الغالب عن طريق الأشياء التي يستقر عليها. يمكن لقطرات الأصغر - تلك التي تشكل الرذاذ المتطاير - أن تبقى معلقة في الهواء لساعات.

أنشأ الباحثون ، بقيادة كي لان من جامعة ووهان ، ما يسمى بمصائد للرذاذ داخل وحول مستشفيين في المدينة كانت موطنًا للخطوات الأولى للوباء.

وجدوا القليل من الرذاذ في أجنحة المرضى والسوبر ماركت والمباني السكنية. تم الكشف عن المزيد في المراحيض ومنطقتين كان فيهما حشود كبيرة ، بما في ذلك مساحة داخلية بالقرب من أحد المستشفيات.

وظهرت تركيزات عالية من الرذاذ بشكل خاص في الغرف حيث قام الطاقم الطبي بنزع معدات الحماية ، والتي قد تشير إلى أن الجسيمات الملوثة لأجهزتهم أصبحت محمولة في الهواء مرة أخرى عند إزالة الأقنعة والقفازات والأثواب.

وقال الباحثون إن النتائج تسلط الضوء على أهمية التهوية والحد من الزحام وجهود الصرف الصحي الدقيقة.