دراسة: لماذا نحن أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام في المساء

أحيانا يمكن أن نقضي معظم النهار بلا طعام أو مع كمية قليلة منه، ولكن بمجرد العودة الى المنزل تبدأ مرحلة النهم المجنون حيث يصبح من المستحيل التحكم في نفسك امام الوجبات الخفيفة والأطعمة غير الصحية والأطعمة المصنعة؟ حسنًا ، يمكن أن يجعلك الجوع في المساء أي شخص مجنونًا. بعد يوم عمل طويل ، عندما تصل إلى المنزل ، كل ما يمكنك التفكير فيه هو الطعام ، وفي أغلب الأحيان تتخم نفسك بالطعام ثم تجلس حزينا وتشعر بالندم. لكن هذا ليس خطأك ، القي باللوم على الهرمونات.

لماذا يحدث هذا؟

تشير الدراسات إلى أنه من الأسهل التحكم في شغفك بالمواد الغذائية غير الصحية على مدار اليوم ، لكن في المساء نشهد تغييراً في مستويات الهرمونات التي تؤثر على شهيتنا وفي النهاية نتناول وجبة دسمة. بصرف النظر عن هذا ، فإن للإجهاد أيضًا دورًا رئيسيًا في ذلك. أشارت الدراسة إلى أن هرمونات PYY (هرمونات التيروزين الببتيد) ، والتي ترتبط بالجوع ونقص الشبع تكون أقل في المساء.

الدراسة:

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة ، من المرجح أن يتناول الأشخاص وجبة أكبر في المساء بسبب التغيرات الهرمونية. ولإجراء هذه الدراسة ، لاحظ الباحثون عادات الأكل لدى 32 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا. حيث تم تشخيص نصف المشاركين باضطراب في الأكل وكانوا يعانون من زيادة الوزن.

طُلب من المشاركين المشاركة في تجربتين. في التجربة الأولى ، طُلب منهم أن يصوموا لمدة ثماني ساعات قبل تناول وجبة سائلة في الساعة 9 صباحًا ، في حين طلب منهم في التجربة الثانية أن يصوموا نفس عدد الساعات يليها وجبة سائلة في الساعة 4 مساءً.

بعد ساعتين من تناول وجباتهم ، طُلب من المشاركين إجراء اختبار الإجهاد وبعد 30 دقيقة بالضبط من هذا الاختبار ، عرض عليهم الحصول على أي شيء من بوفيه غير صحي.

في نهاية الدراسة ، وجد أن المشاركين كانوا أكثر جوعًا في المساء مما كانوا عليه في الصباح. يحدث هذا بشكل أساسي لأن مستوى هرمون الجريلين (الهرمون الذي يحفز الشهية) أعلى بعد تناول وجبة بعد الظهر ، بينما مستويات هرمون PYY (الهرمونات المسؤولة عن تقليل الشهية) تكون أقل في المساء.

الحل:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك ومنع الإفراط في تناول الطعام ، يُنصح بتناول الطعام في وقت مبكر من اليوم. ثم احاطة نفسك بالوجبات الخفيفة الصحية والامتناع عن شراء الأطعمة الدسمة وتخزينها في البيت.