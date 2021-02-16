دراسة: ما تأكله كطفل يؤثر على صحتك لاحقاً

وفقًا لدراسة جديدة ، عادات الأكل الصحية كشخص بالغ ستكون أقل فاعلية إذا كنت تتناول الكثير من الدهون والسكريات في مرحلة الطفولة. هذا لأن النظام الغذائي غير الصحي أثناء الطفولة يمكن أن يغير الميكروبيوم مدى الحياة.

الدراسة

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وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثو جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد ، على عينة من الفئران لاحظوا خلالها انخفاضاً كبيراً في العدد الإجمالي وتنوع بكتيريا الأمعاء في الفئران الناضجة التي تغذت على نظام غذائي غير صحي عندما كانت صغيرة في السن.

على الرغم من ان الدراسة أجريت على الفئران ، لكن الباحثين يقولون إن التأثير الملحوظ كان مكافئًا للأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غربيًا ، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر ويتأثر ميكروبيوم أمعائهم حتى ست سنوات بعد سن البلوغ. نُشرت الدراسة في مجلة Journal of Experimental Biology.

ما هو ميكروبيوم الأمعاء بالضبط ؟

يشير الميكروبيوم إلى جميع البكتيريا بما في ذلك الفطريات والطفيليات والفيروسات التي تعيش داخل الإنسان أو الحيوان. تم العثور على معظم هذه الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء. تساعد معظم هذه الأدوية عن طريق تحفيز جهاز المناعة ، وتحطيم الطعام ، وتساعد على تصنيع الفيتامينات الأساسية.

في الجسم السليم ، يتم الحفاظ على توازن الكائنات المسببة للأمراض والمفيدة. عندما يضطرب التوازن ، إما عن طريق استخدام المضادات الحيوية أو المرض أو اتباع نظام غذائي غير صحي ، يصبح الجسم عرضة للإصابة بالمرض.

بالنسبة للدراسة ، تم تحليل تأثير الميكروبيوم بعد تقسيم الفئران إلى أربع مجموعات - تم تغذية نصفهم بنظام غذائي صحي قياسي وكان بإمكانهم الوصول إلى عجلة الجري لممارسة الرياضة والنصف الآخر تم إطعامهم نظامًا غذائيًا غربيًا أقل صحة دون أي تمرين.

بعد ثلاثة أسابيع ، أعيدت جميع الفئران إلى النظام الغذائي المعتاد دون أي تمرين ، وهو عادة ما يتم من خلاله إبقاء الفئران في المختبر. بعد 14 أسبوعًا ، فحص الفريق مدى وفرة وتنوع البكتيريا في الحيوانات.

النتائج

وجد الباحثون أن عدد البكتيريا مثل Muribaculum كان أقل بشكل ملحوظ في مجموعة النظام الغذائي الغربي. تستخدم البكتيريا في استقلاب الكربوهيدرات.

كيف تستجيب بكتيريا الأمعاء للتمارين الرياضية؟

لقد وجدت الدراسة أن بكتيريا الأمعاء حساسة لمقدار التمارين التي تمارسها الفئران. تم زيادة بكتيريا Muribaculum في الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي قياسي ولديها إمكانية الوصول إلى عجلات الركض وتناقصت في الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون دون تمرين.

هل تؤثر أنواع هذه البكتيريا على كمية الطاقة لديك؟

لوحظت زيادة في أنواع البكتيريا المتشابهة للغاية بعد خمسة أسابيع من التدريب على جهاز المشي في الدراسة من قبل باحثين آخرين ، مشيرين إلى أن التمرين وحده يمكن أن يزيد من وجود هذه البكتيريا.

الخلاصة

بشكل عام ، وجدت الدراسة أن النظام الغذائي الغربي المبكر له تأثيرات طويلة الأمد على الميكروبيوم أكثر من التمارين الرياضية المبكرة.

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وبالتالي ، فأنت لست فقط ما تأكله ، ولكنك ما أكلته عندما كنت طفلاً.