دراسة: ما هو السبب الحقيقي وراء ظهور الشعر الأبيض ؟

هل تعانين من ظهور الشيب والشعر الأبيض بالرغم من أنك لا زلت صغيراً في السن؟ لا تقلق.. حقاً توقف عن القلق لأنه المسبب الأول للشيب. فقد وجد العلماء أن الخلايا التي تعطي الشعر اللون تختفي عن تعرض الجسم لهرمونات التوتر.

وللأسف لا يعود لون الشعر الطبيعي حتى لو تخلص الإنسان من الضغوط المحيطة به والتي تسبب له التوتر، بل يحتفظ بالشعر باللون الأبيض إلى الأبد.

واكتشف العلماء أن الإنسان عندما يصاب بالتوتر تقوم الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج الميلانين (وهي الصبغة الداكنة التي تحمينا من أشعة الشمس) بالانتقال من الشعر إلى الجلد، للمساعدة في الحد من الضرر.

وقال الباحثون ان هذا قد يفسر لماذا الإجهاد يمكن أيضا أن يسبب تصبغ للجلد مما يجعل البشرة تبدو أكثر قتامة.

ووجد العلماء أن هناك بعض الشباب في عمر 25 عاماً يبدأ شعرهم في اظهار اللون الأبيض، وكانت الدراسات السابقة ترجع ذلك عادة إلى عوامل أخرى غير التوتر، ومن أهمها التدخين.

كما اتهمت البحوث السابقة أيضا الأدرينالين، وهو الهرمون الذي ينتج عن الخوف، بتحويل الشعر إلى اللون الرمادي قبل الأوان.

يقول دكتور مايومي إيتو من جامعة نيويورك، الذي قاد الدراسة: "من المعروف هرمونات الإجهاد لتعزيز تصبغ الجلد، ولكن الجديد أن نعلم أن هذه الصبغة يسببها الميلانين الذي ينتقل من الشعر إلى البشرة، وهو بذلك يترك بعض الشعر باللون الأبيض مما يؤكد أن هناك علاقة وطيدة بين هرمونات التوتر وشيب الشعر".