دراسة: ما هو السبب وراء الكذب في الاستطلاعات السريعة؟

وفقا لدراسة حديثة، اذا تعرض أحد لموقف اضطر فيه على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة بسرعة - سواء كان ذلك في العمل أو في المنزل – فأن أغلب الناس قد يكذبون من خلال اعطاء إجابات شائعة اجتماعيًا بدلاً من الإجابة الصادقة.

بمعنى آخر ، لا يؤدي الضغط إلى إظهار "الحقيقية" بل على العكس قد يلجئ الشخص للظهور أكثر حكمة حتى لو كان ذلك يعني تشويه صورة أنفسهم.

يقول جون بروتزكو ، عالم معرفي في جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB).: أسلوب الإجابة بسرعة ودون تفكير "، الذي يعد عنصرا أساسيا في مجال البحوث النفسية ، قد يفعل أشياء كثيرة ، ولكن الشيء الوحيد الذي يفعله هو جعل الناس يكذبون عليك ويخبرونك بما يعتقدون أنك تريد أن تسمعه".

لطالما كانت الفكرة دائمًا أن لدينا عقل منقسم - قسم بديهي وقسم حيواني ونوعًا أكثر عقلانية.

وأوضح بروتزكو في ورقة نشرت في مجلة العلوم النفسية.. "من المفترض أن يكون النوع الأكثر عقلانية دائمًا يقيد عقل النظام الأدنى. إذا طلبت من الأشخاص الإجابة بسرعة ودون تفكير ، فمن المفترض أن يوفر لك نوعًا من الوصول السري إلى عقل النظام الأدنى".

لاختبار هذا الافتراض ، ابتكر جونثان سكولر زميل بروتزكو و اختبارًا من عشرة أسئلة بسيطة.

من خلال دراسة استقصائية ، طُلب من المشاركين أن يأخذوا أقل من 11 ثانية ، أو بدلاً من ذلك ، أكثر من 11 ثانية للإجابة على كل سؤال.

فوجدوا أن مجموعة الإجابة السريعة كانت أكثر عرضة لتقديم إجابات مرغوبة اجتماعيًا ، بينما كانت الإجابات البطيئة وتلك التي لم يتم منحها أي قيود زمنية (سريعة أو بطيئة) أقل احتمالًا للقيام بذلك.

يخطط الفريق لدراسة الدراسات السابقة التي استخدمت تقنية الإجابة السريعة لمعرفة مقدار النتائج التي قد يكون اساسها إجابات مرغوبة اجتماعيًا.