دراسة: ما هو النظام الغذائي الذي يحافظ على صحة دماغك؟

دماغنا هو أهم عضو في أجسامنا. ينظم دماغنا جميع الوظائف الأخرى وعمليات التمثيل الغذائي بما في ذلك ضربات القلب والتنفس وهضم الطعام وكل شيء آخر.

ويمكن تسريع أو تأخير التراجع المعرفي بعدة عوامل مختلفة. لكن نظامنا الغذائي هو أفضل طريقة لمنع الاضطراب المعرفي لفترة طويلة.

الدراسة

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Alzheimer and Dementia ، فإن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات وزيت الزيتون والمكسرات يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض تنكسية عصبية في وقت لاحق من الحياة.

وفقًا للدراسة نفسها ، يرتبط النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بانخفاض خطر الإصابة بضعف الإدراك ولكن ليس بالتراجع البطيء في الوظيفة الإدراكية.

وجدت دراسة أخرى أجريت لمدة 10 سنوات تقريبًا أن الأشخاص الذين التزموا بأقرب نظام غذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​تمتعوا بأعلى وظيفة معرفية طوال الدراسة القائمة على الملاحظة (10 سنوات).

يُعرف النظام الغذائي المتوسطي على وجه التحديد بأنه الاستهلاك المنتظم للفاكهة الكاملة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون مع كمية معتدلة من اللحوم الحمراء والكحول.

ويرتبط تناول الأسماك بشكل روتيني بمعدلات أعلى من الأداء المعرفي واقل معدل انخفاض بمرور الوقت.

على الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين بعد من كيفية مساعدة النظام الغذائي المتوسطي للدماغ. ثبت أن النظام الغذائي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، والتي قد تقلل بدورها من خطر الإصابة بالخرف.

من ناحية أخرى ، ارتبط النظام الغذائي الغربي نموذجيا (باللحوم الحمراء والسكر والملح والدهون والحبوب المكررة) الامر الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مما يساهم في تلف الدماغ بشكل أسرع.