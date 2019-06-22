دراسة: مخاطر النوم أمام المروحة 

توضح بعض الدراسات والأبحاث أن النوم في وجود مروحة بجانب الفراش يمكن أن يشكل مخاطر صحية عديدة، إذا إن النوم أمام المروحة يسبب جفافًا في الفم، وفي ممرات الأنف، ما يُسبب الإزعاج للأشخاص الذين يُعانون من الحساسية، كما أن تسليط الهواء المباشر على الجسم يؤدي إلى حدوث تقلصات في العضلات.

وقال الدكتور لين هوروفيتز، اختصاصي أمراض الرئة في مستشفى لينوكس هيل بنيويورك، إن النوم أمام المروحة لا يسبب خطورة على الجسم إذا ما اتبعتِ هذه الخطوات التي تجنبك الآثار الضارة:

أبقي المروحة على مسافة آمنة من فراشك، ولا توجهيها عليكِ مباشرةً.

نظفي أنفكِ بمحلول الملح يوميًا، فهو يعمل على تنظيف الجيوب الأنفية، كما يعمل على علاج الممرات الأنفية الجافة ويخفف من الاحتقان، وغيرها من مشاكل الأنف.

اشربي كميات كبيرة من الماء.

