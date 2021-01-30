دراسة: معقمات اليدين يمكن أن تؤذي عيون الأطفال

لقد تسبب وباء كورونا في خسائر فادحة لنا جميعًا. إلى جانب إشعال حالة من الذعر والفوضى ، عطل فيروس كورونا الجديد أيضًا نظام حياتنا اليومية .

مع بداية ظهور الفيروس القاتل ، التزم الناس بالتباعد الاجتماعي واستمروا في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس. وأصبحت الأقنعة والمطهرات ومعقمات اليد جزءًا من عملنا اليومي.

ولكن في حين أنه قد يكون من الضروري الامتثال لتدابير COVID-19 هذه، فمن المهم أيضًا الانتباه إلى المشكلات والقضايا الصحية التي يمكن أن تسببها لأطفالنا. وجدت دراسة حديثة أن معقمات اليدين ، وهي واحدة من أهم الأدوات للوقاية من كوفيد-19، يمكن إن تؤذي عيون الأطفال وتؤذيهم بشكل عام.

ماذا تقول الدراسة؟ وفقًا للدراسة الجديدة التي نُشرت في 21 يناير في JAMA Ophthalmology ، فإن الاستخدام المفرط لمطهرات الأيدي التي تحتوي على الكحول وسط الوباء قد أثار مشاكل خطيرة لإصابات العين بين الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك ، زعمت البيانات التي قدمها المركز الفرنسي لمكافحة السموم أن إصابات العين الناجمة عن المواد الكيميائية الضارة لدى الأطفال دون سن 18 عامًا كانت أعلى بسبع مرات من أولئك الذين عانوا من نفس الشيء في العام السابق.

أفادت الدراسة أنه "في عام 2019 ، شكّل مطهر اليدين 1.3 في المائة فقط من جميع حوادث التعرض للمواد الكيميائية للعين في قاعدة بيانات الأطفال. وبحلول نهاية عام 2020 ، وصل هذا الرقم إلى 9.9 في المائة. احتاج طفل واحد فقط في فرنسا إلى دخول المستشفى من أجل مطهر في عينيه في عام 2019. في عام 2020 ، تم إدخال 16 طفلاً إلى المستشفى بسبب هذا التعرض للمواد الكيميائية.

طرق حماية طفلك؟

في حين أن معقمات اليدين أداة مهمة للتعامل مع SARs-COV-2 ، إلا أنها قد تؤثر أيضًا على صحة طفلك بشكل سلبي. ومع ذلك ، على الرغم من أن استخدام معقمات اليدين يجب أن يستمر ، في حين أنها إحدى الطرق الوحيدة لاحتواء انتشار الفيروس ، يجب عليك بصفتك أحد الوالدين محاولة تقليل تأثيره الضار على صحة أطفالنا. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها فعل ذلك.

- إذا كان طفلك صغيرًا، تأكد من إعطائه معقمات اليدين بنفسك وتأكد من تطهير يديه أمامك.

- تأكد من أن أطفالك يستخدمون آلات التعقيم اليدوية الآلية في الأماكن العامة تحت إشرافك.

- حث طفلك على غسل يديه بدلاً من استخدام المطهر ، إذا كان الخيار الأول متاحًا.

- إذا كان طفلك يعاني بالفعل من ضعف في البصر ، اجعله يرتدي النظارات ، حيث يمكن أن يمنع المواد الكيميائية من دخول العين.

طبيب البوابة: عادات الأسنان السيئة التي لا تريد لأطفالك اتباعها

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام