دراسة: هذا الطعام يساعد على إنقاص الوزن

إنه موسم الصيف والجميع يريدون أن يكونوا في أفضل اطلالة حتى يتمكنوا من التباهي بأجسادهم. وعند الحديث عن اللياقة البدنية وفقدان الوزن ، ليس سراً أن الأكل الصحي ، عندما يقترن بالنشاط البدني المنتظم ، يؤدي إلى نتائج رائعة. لا شيء يمكن أن يحل محل نمط الحياة الصحي هذا الذي يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بطريقة أفضل.

رغم أن هناك بعض الأشياء التي يمكن للمرء أن يأكلها أو يفعلها أو يتبعها من أجل تسريع عملية فقدان الوزن. الحديث عن الطعام ، الذي يساهم بنسبة 70 في المائة في فقدان الوزن الخاص بك ، نعلم جميعا أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم. ولكن ليس كل وجبات الإفطار تحتوي على طعام متوازن. ملء الصحن بالطعام غير الصحي في الصباح ليس مفيدًا لصحتك أو وزنك.

يقترح الخبراء تناول وجبة إفطار صحية تتكون من مزيج من البروتينات والكربوهيدرات والدهون والألياف والأطعمة المضادة للالتهابات. وفقا لدراسة جديدة هناك مصدر واحد للبروتين ، وهو مثالي لفقدان الوزن. اي تخمينات؟

أنه البيض. الأشخاص الذين يتناولون البيض في الصباح ، يفقدون الوزن بنسبة 65 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون البيض في الصباح. يمكن للبيض كبح الجوع والعمل على استقرار نسبة السكر في الدم.

يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن يجب أن يركزوا على البروتين والألياف ليشعروا بالشبع لفترة أطول. والشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة فطور صحية هو حلم كل شخص يتبع نظام غذائي صحي.

تناول البيض في الصباح فكرة رائعة لأن البيض يحتوي على بروتينات مشبعة كما انه غني بالفيتامينات والريبوفلافين وفيتامين أ والسيلينيوم.توفر لك بيضتان 180 سعرة حرارية وسبعة غرامات من البروتين. للحصول على مزيج صحي يمكنك الجمع بين البيض المسلوق واللبن الرائب والخبز متعدد الحبوب والفواكه.