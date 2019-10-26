دراسة: هذه الأطعمة تقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية 

يحرص الإنسان لذلك على إيجاد حلول للوقاية من مرض السكتة الدماغية، من خلال تناول بعض المأكولات التي تعمل على الوقاية من هذا المرض، وتقليل الإصابة به بنسبة كبيرة.

تشكل المأكولات التي تعتبر غنية بعنصر البوتاسيوم أحد أهم العناصر التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية. حيث أن العديد من الباحثين ينصحون بالأكثار من تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم بمقدار 350 مللي جرام من هذا العنصر على الأقل بشكل يومي، وذلك للحد من الإصابة بمرض السكتة الدماغية.

حمض الفوليك

بالإضافة إلى الإكثار من تناول حمض الفوليك والذي يتواجد في بعض الأطعمة مثل الفاصوليا والخضروات الورقية والأفوكادو. حيث أنه يؤدي أيضًا إلى الحد من خطر الإصابة بمرض السكتة الدماغية وذلك بنسبة تم تقديرها على نحو عشرين بالمائة. وحمض الفوليك هو أحد الفيتامينات المشهورة باسم فيتامين ب. هذا الفيتامين يحتوي على العديد من الفوائد أهمها الحماية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الخضروات والفاكهة التي تعمل على الحد من خطر الإصابة بمرض السكتة الدماغية.

بعض هذه الأطعمة يوجد في حساء الخضار اللذيذ، واللبن الخالي من الدسم، والعدس، والمشمش، والموز. هذا بالإضافة إلى عصير الطماطم والكوسة المطبوخة والبطاطا.