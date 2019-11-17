دراسة: هذه العادة السيئة تسبب ضعف الانتصاب

هل تعاني من ضعف الانتصاب والرغبة الجنسية بشكل عام؟ قد يكون السبب مرتبطاً بعاداتك الغذائية. وفقاً لدراسة مشتركة بين أيرلندا و أمريكا فأن تناول الحلويات بصورة عامة مثل الكعك والاكثار من شرب المشروبات السكرية مثل الكولا والمشروبات الغازية يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم مما يحفز الجسم على إفراز هرمون الأنسولين و الذي يتسبب بدوره في قلة إنتاج هرمون التستوستيرون مما يجعل الإنتصاب عند الرجل شديد الصعوبة.

كما أن التلاعب في مستوى هذين الهرمونين يتسبب في حدوث الإنتصاب الصباحي عند الرجل عندما يبتعد عن تناول الطعام لعدة ساعات.

كما ان زيادة الوزن يمكن أن انخفاض عاما في الرغبة الجنسية نتيجة لزيادة هرمون الإستروجين و انخفاض هرمون التستوستيرون .

لذلك ينصح الخبراء باتباع عادات غذائية صحية والابتعاد عن تناول الدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية و المصنعة لأنها تجعل عدد الحيوانات المئوية عند الرجل تقل و كذلك يتغير سائله المنوي. بالاضافة الى النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات ليلاً لرفع مستوى هرمون الذكورة (هرمون التستوستيرون) بالاضافة الى محاولة خفض الوزن عن طريق المشي أو السباحة.