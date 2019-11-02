دراسة: هل يجب أن تأكل الفواكه في الليل؟

معظمنا لديه هذا الشغف الذي لا يقاوم بتناول شيء حلو في الليل ، وإذا كنت تتبع نظاما لتخفيض الوزن ، فمن المؤكد أنك ستتجه الى الفاكهة للتحكم في هذه الرغبة الشديدة لديك. الفواكه صحية ، ومغذية ، وحلوة بشكل طبيعي ، وهي بالتأكيد أفضل من الأطعمة السكرية الأخرى. ولكن لطالما كان هذا موضوعا مثيرا للجدل سواء كان من الجيد تناول الفواكه في الليل أم لا؟

الاعتقاد العام

حسب الأيورفيدا ، يجب أن يكون هناك فجوة زمنية بين الوجبة والفواكه لأن كلاهما له تأثيرات مختلفة على الجهاز الهضمي. ينص النظام الطبي القديم أيضًا على ضرورة تناول وجبة الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل. إذا تم جمعها معًا ، فإن جسمنا سيهضم الثمار أولاً التي الوجبة. وسيؤدي ذلك إلى عسر الهضم ولن يتمكن الجسم من امتصاص جميع العناصر الغذائية من الوجبة.

يعتقد بعض الناس أيضًا أن تناول الثمار قبل الذهاب للنوم مباشرةً سيحفز على النوم ، لكن الأمر عكس ذلك تمامًا. تقوم الفواكه بإطلاق السكر في الجسم ، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة لديك وسيؤدي الى صعوبة في النوم.

ولكن هذا لا يعني بأنه لا يمكنك تناول الثمار في الليل ، ولكن عليك أن تضع في اعتبارك بأنه يجب أن تتناول الفاكهة بعد 30 دقيقة على الأقل من تناول الوجبة.

اختيارات الفاكهة الخاصة بك

اختيارك للفاكهة التي يجب تناولها قبل النوم يمكن أن يكون بنفس القدر من الأهمية. لا تأكل طبقًا ممتلئًا بالفواكه في الليل. إذا كنت ترغب في تناول الحلويات ، فيمكنك تناول شريحة من الفاكهة منخفضة السكر والألياف مثل البطيخ والكمثرى أو الكيوي. ولا تنام مباشرة بعد تناول الفواكه.

الخلاصة:

من المهم الحفاظ على الفجوة بين توقيت الوجبة وتوقيت الفاكهة. إذا كان ذلك ممكنًا ، حاول تناول الفواكه في وقت مبكر من المساء قبل العشاء. بهذه الطريقة سيكون الجهاز الهضمي قادرًا على هضم الطعام بشكل صحيح.