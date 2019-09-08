دراسة: هل يمكن أن يكون تناول الجبن مفتاحًا لحياة أطول؟

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الأسباب لتناول الجبن ، فاقرأ هذه الدراسة المثيرة للاهتمام. تشير دراسة حديثة إلى أن تناول الجبن يمكن أن يكون مفتاح لحياة أطول.

وفقا لأبحاث حديثة أجراها معهد Nature Medicine إلى أن استهلاك سبيرميدين ، وهو مركب موجود في الجبن القديم ، يمكن أن يكون مفتاح لحياة أطول.

في البداية ، اختبر الباحثون آثار السبيريدين على الفئران، ثم وجدوا أنها تزيد من متوسط ​​عمرهم.

ثم قام الباحثون باستطلاع 800 إيطالي حول وجباتهم الغذائية ، وأولئك الذين أبلغوا عن تناولهم لكمية اعلى من السبيريدين، تراجع لديهم خطر الإصابة بفشل القلب لأقل من 40 ٪، بالإضافة الى انخفاض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذلك ، تشير الدراسة إلى أن تناول الجبن يقلل من خطر فشل القلب وارتفاع ضغط الدم ، وكلاهما من الأسباب الرئيسية للوفاة.

استنتاج

لكن قبل أن تستهلك قطعة الجبنة الموجودة في الثلاجة بأكملها ، فقط تذكر أن الجبن غني بالدهون ، مما قد يلغي آثار السبيريدين.

اما الخبر السار فهو أن السبيريدين موجود أيضًا في الذرة والبازلاء والحبوب الكاملة وفول الصويا ، وهي خيارات صحية.

ولكن يمكنك تناول 1-3 أجزاء من الجبن في الأسبوع ، إذا كنت ترغب في زيادة عمرك بطريقة طبيعية.