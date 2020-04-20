دراسة: 35 دقيقة من التمارين اليومية تقي من خطر الاكتئاب

لا توجد طريقة مؤكدة لضمان بقاء الحياة إيجابية وسعيدة. يمكن أن تصيب الكآبة ونوبات الاكتئاب أي شخص ، خاصةً عندما تكون أقل توقعًا لها.

ولا يوجد علاج أو طريقة مثالية لمنع الاكتئاب ، والشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به هو العثور على الموارد وتعلم الإدارة بطريقة أفضل.

ما هو الترياق المثالي للاكتئاب؟

وجدت دراسة جديدة تدعمها جامعة هارفارد أن القيام بشيء بسيط مثل 35 دقيقة من التمرين كل يوم يمكن أن يكون أحد أفضل الطرق الوقائية لدرء الاكتئاب ومكافحته. في الواقع ، تدعم الدراسة أيضًا حقيقة أن أولئك الذين ينغمسون في المزيد من النشاط البدني كل أسبوع هم أقل عرضة لتشخيص الاكتئاب والقلق من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

الدراسة

وقد اكتشف البحث ، الذي أجرته جامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام (MGH) ، أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم قد تكون قادرة بالفعل على مساعدة الناس في الحصول على نوع من "المناعة" ضد مشاكل الصحة العقلية.

نشرت نتائج الدراسة نفسها في مجلة بعنوان "الاكتئاب والقلق". وقد لوحظ أن التمارين الإضافية تعمل بشكل أفضل أيضًا لأولئك الذين هم أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب ، أو وراثيًا ، الذين يُعتقد أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. إذا كان هذا صحيحًا ، فقد نكون قريبين من اكتشاف أن شيئًا بسيطًا مثل تعديل نمط الحياة قد يكون قادرًا على علاج المخاطر الصحية مثل الاكتئاب ، حتى لو كانت تنطوي على مخاطر وراثية.

أجريت الدراسة على أكثر من 8000 مشارك ، قاموا بالإبلاغ الذاتي عن مستويات نشاطهم البدني وممارسة الرياضة على مدى فترة من الزمن ، بدءًا من نوفمبر 2019. ويظهر التحليل على سجلاتهم الصحية وجود علاقة بين النشاط البدني للأشخاص وحدوث عدد أقل من نوبات الاكتئاب، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد وراثي لذلك.

كيف يساعد هذا؟

إنها ليست المرة الأولى التي حاول فيها الخبراء إيجاد علاقة بين النشاط البدني والصحة العقلية. إن البقاء نشطًا بدنيًا ليس ضروريًا فقط للحفاظ على لياقتك ، ولكنه يعمل أيضًا كمساعد طبيعي تمامًا لصحتك العقلية. يعزز التمرين مناعتك ويحسن تدفق الدم ويعزز إنتاج الإندورفين في الجسم الذي يحارب التوتر ويبقيك سعيدًا وبصحة جيدة.

التمرين يعمل كمضاد للاكتئاب

يقال أن التمرين المنتظم يمكن أن يغير كيمياء الدماغ وقد يساعد حتى على عكس بعض التغييرات بما في ذلك النمو العصبي ، وانخفاض الالتهاب. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية أيضًا على تعزيز أنماط الأنشطة الجديدة التي تفرق مشاعر الهدوء والرفاهية. تظهر العديد من الدراسات على مر السنين أيضًا أن التمارين قد تعالج حتى الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط بنفس فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب دون تعريض الشخص لأي من الآثار الجانبية.

ما نوع التمارين التي يجب عليك القيام بها؟

وجدت أحدث دراسة أجريت حول هذا الموضوع أنه بشكل عام كان هناك انخفاض بنسبة 17 في المائة في احتمالات تشخيص نوبات الاكتئاب الجديدة لكل أربع ساعات إضافية من النشاط البدني في الأسبوع.

لا يضع البحث أيضًا أي قيود على نوع التمرين الذي يمكن للمرء القيام به. 35 دقيقة من التمارين يمكن أن تعني أي شيء - سواء كان التمرين أو المشي أو الجري أو تمرين عالي الكثافة في صالة الألعاب الرياضية - طالما أنك تأخذ وقتًا من روتينك وتقضي بعض الوقت مع الطبيعة.

