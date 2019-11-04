دراسة: 40% من رسائل البريد الإلكتروني يتم تجاهلها

يتلقى الموظف العادي ما يقرب من 180 رسالة بريد إلكتروني يوميًا ولا يكلف نفسه عناء فتح 40 في المائة من هذه الرسائل ، وحتى إذا تمكن من فتح بعضها ، فإن معدل الرد لا يتجاوز 16 في المائة ، وفقًا لتقرير جديد.

يوضح سلوك الاستجابة على البريد الإلكتروني في مكان العمل على وجود إساءة لاستخدام البريد الإلكتروني على نطاق واسع أدت إلى ازدحام البريد الوارد غير المرغوب فيه ، وفقًا لـ Hiver موفر حلول التعاون عبر البريد الإلكتروني.

وقال نيراج راوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هايفر :"لا يزال البريد الإلكتروني وسيلة أساسية وشعبية للتواصل ، ولكن هناك عددًا من النتائج الواردة في تقرير هايفر يشير إلى ان النظام فوضوي ويتطلب إعادة صياغة كبيرة."

بالنسبة للتقرير ، تم جمع البيانات من حوالي 1000 حساب بريد إلكتروني للموظفين من مختلف الشركات.

أكبر مساهم في فوضى البريد الوارد هو رسائل البريد الإلكتروني الجماعية المرسلة إلى صناديق البريد الوارد أو قوائم التوزيع المشتركة مثل [email protected].

وذكر التقرير أن 51 في المائة من الناس تلقوا رسائل بريد إلكتروني جماعية فقط.

يلقي التقرير أيضًا الضوء على عادة نسخ البريد "Cc'ing" غير المسؤولة التي أصبحت معياراً في كل بريد إلكتروني تقريبًا ، لأسباب تتراوح بين إبقاء الأشخاص على دراية بالمشاريع المحددة إلى رفد بريد مديرائهم بأحدث التطورات.

وكان المساهم الرئيس الآخر في حالة فوضى البريد الوارد هو إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية.

حيث ان ثلاثة عشر بالمائة من إجمالي رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقاها الموظفون تم إرسالها إليهم عبر سلسلة من الرسائل.

من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الناس ، يفتح الموظفون 70 في المائة منها ، لكنهم يردون على 20 في المائة فقط ورسائل البريد الإلكتروني الجماعية. يفتح الموظفون 57 في المائة منها ، لكنهم يردون على 14 في المائة فقط.

"إن الاستجابة المنخفضة ومعدلات القراءة للنسخ ورسائل البريد الإلكتروني المعاد توجيهها توضح أنه بينما يريد الناس استخدام البريد الإلكتروني كأداة تعاون ، فمن الواضح انهم لا يفعلون ذلك في الوضع الحالي."