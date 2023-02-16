البوابة - دعاء آخر جمعة فى شهر رجب، شهر رجب من الأشهر الحرم، ومن المعروف أن الدعاء يغير الأقدار، والدعاء لا يرد في وجه أي سائل في أي وقت، ومن أفصل الأدعية التي نقولها في دعاء آخر جمعة في شهر رجب ما يلي:

دعاء آخر جمعة فى شهر رجب

اليوم هو آخر جمعة من رجب، اللهم مع رحيل شهر رجب بشرنا بعفو شعبان وبلغنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وعافية وإحسان.

دعاء آخر جمعة فى شهر رجب، اللهم يا رب اجعل اخر جمعه من شهر رجب مغفره لذنوبنا وتطهير لمعاصينا ودخلنا شهر شعبان ونحنا خاليين من الذنوب يا رب العالمين.

يا الله يا كريم إنها آخر جمعة من شهر رجب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واعفو عني وأعطني السعادة في كل جوانب حياتي إنك القادر على كل شيء.

اللهم يا رب يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

ربي إنها آخر ليلة جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وأدخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراط مستقيم اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

في آخر جمعه في شهر رجب أسأل الله ان يهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وأن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

إنها الجمعة الأخيرة من شهر رجب يا ربي لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وتوفيقا ينير دروبنا وسعادة تذهب حزننا.

ربي إنه اخر يوم جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وتقبل منا وأعتق رقابنا ووالدينا من النار.

يا الله يا رحيم وكريم يا غفور اللهم مع رحيل شهر رجب بشرنا بعفو شعبان وبلغنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وسلام وعافية وإحسان.

في ليلة آخر جمعة من شهر رجب اللهم مع رحيل شهر رجب اجعل كل ما يقلقنا ويؤذينا ويحزننا ان يرحل عنا اللهم هل علينا شعبان بكل بركة وخير وعافية وصحة وامن وامان وبلغنا رمضان واجعله خيرا لنا واهلنا في كل الامور اللهم ارحم موتانا وكل اموات المسلمين.

اللهم يا رب في آخر خر جمعة من رجب اجمعنا باهلنا واحبتنا، اللهم ضاقت بنا ففرج عنا اللهم يا من تقول كن فيكون يسرها علينا فلم يبقى لنا سواك.

دعاء الجمعة الأخيرة من رجب مكتوب

اللهم في آخر جمعة في شهر رجب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في صحة وعافيه وارض عنا واعف عنا وأدخلنا الجنة واعف عنا وعافنا يا الله وارض عنا وارضنا يا الله.

ربي اللهم في اخر جمعة في شهر رجب بلغني وعائلتي ومن أحب من أصدقائي وأحبابي سماع دعوات المصلين، وختم القرآن الكريم، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

يا الله يا كريم يا الله يا عظيم إنها آخر جمعة في شهر رجب اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في أفضل حال لا فاقدين ولا مفقودين يا رب.

اللهم يا رب إنها آخر جمعه في شهر رجب نسألك فيها أن تُهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وأن تبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف فيها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري. وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتبيض بها وجهي، وتجمع بها شملي، يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

اللهم يا رب أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب، ولا تمنع عنا رحمتك، اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، وارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك، ولا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتكن ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، ويا أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام.

آخر جمعة في شهر رجب ربي يسر امورنا ويغير حالنا للأحسن ويستجيب لدعواتنا ويعطينا كل الخير.

ليلة الجمعة الأخيرة من رجب