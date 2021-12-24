دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للمريض 

اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة فرحة تمحو كل حزن، وبشرى تشبه الغيث، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء.

اللهم في يوم الجمعة معجزة من عندك تغير الأقدار وتحقق الأماني، اللهم اشفي بابا شفاء عاجلا يا رب العالميين. كذلك اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة نسألك أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت وأن تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر واستجابة لكل دعاء جمعة مباركة.

اللهم في آخر ساعة من يوم الجمعة، ارحم من ضمه التراب، واشفي من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم، واهدي من غرته الدنيا جمعة مباركة.

أيضا اللهم في هذا اليوم اسألك شفاء لمرضانا ومرضى المسلمين.

اللهم أجعل يوم الجمعة، يوم فرج لكل مريض، ورحمة لكل ميت.

اللهم بشرنا في يوم الجمعة بشفاء أحبائنا، وارزقهم الصحة والعافية.

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد.

أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، في هذا اليوم أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم البسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

دعاء الشفاء النفسي يوم الجمعة

اللهم انت الشافي المعافي لا شفاء الا شفاءك في يوم الجمعة يا رب.

في يوم الجمعة اللهم إني أسألك في هذا اليوم الفضيل ان تبث العافية في جسدها.

يا رب أشفيها والطف بحالها يا رب احفظها ولا ترينا فيها مكروه.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تحفظ لي صديقتي وأن توفقها وأن تطمئن قلبي عليها اللهم إني أحببتها فيك فأسعدها.

دعاء يوم الجمعة قصير

اللهم في يوم الجمعة قرب ما تراه خيرًا لنا، وابعد عنا ما تراه شرًا لنا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

بعدد من ذكر وشكر، استغفر الله بعدد من صلى وكبر، استغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفر.

اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني.

يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

حسبي الله لما أهمّني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لمن ظلمني، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

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