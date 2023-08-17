دعاء أول جمعة من شهر صفر وهو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، وكان العرب قديمًا قبل الإسلام يتشائمون كثيراً من هذا الشهر، ويقومون بتقديم أو تأخير موعد الشهر، إلى أن دخل الإسلام وحرم التشائم وهو تسمية تستخدم للدلالة على الشهر الذي يأتي بعد شهر المحرم الشهر الأول في التقويم الهجري.

دعاء أول جمعة من شهر صفر

دعاء أول جمعة من شهر صفر اللهم نسالك أن تصلح أمورنا و تهدي قلوبنا وتكتب لنا دعواتنا و أحلامنا وتحفظ لنا أهلنا وأحبابنا وتكتبنا فيمن رضيت عنهم واعتقتهم من النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

دعاء الجمعة الأولى من شهر صفر 1445 اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

دعاء الجمعة الأولى من شهر صفر 1445 اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

دعاء صفر

اللهم أعوذ بالله من شر الزمان وأهله يارب اللهم أعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك اللهم اجبر خاطري وقني من شر هذا الشهر.

دعاء سفر مكتوب

بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فأغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بُعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.

لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وَنَصر عبْده، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه.

دعاء يوم الجمعة قصير ومستجاب