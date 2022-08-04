دعاء أول جمعة من شهر محرم 1444،دعاء دخول شهر محرم 1444 مكتوب، أفضل أدعية أول محرم مكتوبة 1444،دعاء أول جمعة في السنة الهجرية 1444 مكتوب، دعاء العام الهجري الجديد 1444، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

شهر محرم من أكثر الشهور المباركة التي يستحب فيها الدعاء والقيام بالأعمال الصالحة والتصدق والتسبيح، وفي بداية هذا الشهر المبارك توجد العديد من الأدعية والاذكار التي يستحب الدعاء بها خصوصاً يوم الجمعة.

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1444

في الجمعة الأولى من شهر محرم، نسألك يا ربّنا الكريم، أن تأخذ عن قلوبنا هذا الحُزن، وأن تستبدله بالطمأنينة التي تاقت قلوبنا إليها، اللهم طمأن قلوبنا برحمتك التي تُغننا بها عمّن سِواك.

اللهم قد أقبلت علينا جمعة الخير الأولى من شهر مُحرم، تلك الجمعة الطّيبة التي نستودعك بها نفوسنا وأحزاننا وهُمومنا وخطايانا، لتصرف عنّا منها كلّ شر، وتهبنا الخير والسّلامة والعافية في مسارات الحياة القادمة.

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1444، اللهم نسألك في ساعات شهر مُحرّم الأولى، وفي ساعات جمعة الخير الأولى من عامنا الجديد، أن تضيء لنا الطّريق إلى الخير، أن ترزقنا البصر والبصيرة، فنرى الحقّ حقًا، والباطل باطلًا.

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1444، اللهم يا ربّ العرش العظيم اكتب لنا الخير والسّلامة، واصرف عنّا مكامن السّوء والفحشاء، إنّك مولانا العظيم، تعلو بالحق ولا يُعلى عليك، بارك لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

دعاء دخول شهر محرم 1444 مكتوب

الحمد لله الذي أكرمنا بعامٍ جديد وشهرِ جديد، اللهم إنّا نسألك بأننا نشهد أنّك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن ترحمنا في عامنا الجديد وتعافنا وتعفو عنّا، لا إله إلا أنت سبحانك إنّا كنّا من الظّالمين، اللهم إنّا نسألك أن تهب لنا رحمةً إنّك أنت الوهّاب.

اللهم في هذا الشهر الجديد نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أفضل أدعية أول محرم مكتوبة 1444

اللهم يا خالقي الكريم، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا مَلك يا قدّوس يا سميع يا عليم أدعوك بأسمائك الحُسنى التي إن دُعيت بها أجبت، أن ترحمني برحمتك الواسعة، وأن ترزقني الحلال الطّيب.

اللهم أسألك مع بداية شهر مُحرّم الذي أكرمتنا ببلوغه أن تعفو عنّي وتغفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخّر، اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعَمل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقلَّ من ذلك.

اللهم في العام الهجري الجديد، وفي شهر مُحرّم المُبارك، كن لنا ومعنا، نوّر بالإيمان قلوبنا وسهّل علينا أمور الدّين والدّنيا، أصلح فساد قلبي، وارزقني الحياة التي أحلم بها يا ربّي الكريم.

اللهم برحمتك التي وسعت كلّ شيء، أسألك أن تُزيل هذا الوشاح من الخطايا الذي يُغلّف قلبي، وعقلي، اللهم ارزقني صفاء الذّهن ونقاء الفكر، وسلامة القلب، ولا تجعلني كمن يتخبّطه الشّيطان من المس.

دعاء أول جمعة في السنة الهجرية 1444 مكتوب

اللهم يا كريم يا من تبعث الخير العميم أكرمنا من عطائك يا من عودتنا كرمك يا رحمن يا رحيم.

اللهم إني أستودعك أيام عامنا الماضي، وَأستخيرك فيما هو قادم، فاكتب لنا من لدنك الرحمة والمغفرة ولا تجعلنا ممن يضلون السبيل.

يا رب لك أبعث رجائي وارفع يدي لأدعوك وألح في دعائي ارزقني وأجرني من عذاب النار يا واسع المغفرة والعطاءِ.

يا رب يا غفار يا من لا تغفل عينك ليلاً أو نهار ارزقنا من واسع أبوابك يا رزاق يا جبار.

اللهم يا كريم يا ودود يا فعال لما يريد ارزقنا من واسع أبوابك يا من عطائك ليس له حدود.

اللهم يا جامع البحرين ويا موحد قطريان اجمعنا يوم القيامة بالمؤمنين والصديقين.

دعاء العام الهجري الجديد 1444

يا كريم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا وآمن روعاتنا وتقبل توبتنا وأقبلنا عباداً صالحين طائعين لك يا الله.

اللهم ارزقنا العفو والعافية والصحة الأبدية الجسدية والدينيو وثبت قلوبنا وطهرها من كل رجز عظيم بجاهك يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.

أطلب من الله تعالى في هذه السنة الجديدة المليئة بالخير والبركة سعادة مؤبدة وطاعات مقبولة ومساعٍ مشكورة.

يا الله أرزقني وأحبتي التوبة من عندك يا الله وأغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الأعداء وثبتنا على دينك الحق يا الله.

يا عالم بحالي أرزقني وأحبتي عفواً ومغفرة من عندك يا الله يا قوي يا كريم أكرمنا بأن تتم ديننا علينا وتثبتنا على هذا الدين الحق من عندك يا الله.

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