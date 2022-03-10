دعاء الأم تهتز لعظمته السماء، بر الوالدين ليس بالأمر السهل، خاصة بر الأم لأنه الأم مستضعفة، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أبوك" متفق عليه.

دعاء الأم تهتز لعظمته السماء

قال: رسول الله ﷺ: ثلاث دعوات مستجابات، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود، والترمذي.

دعاء عيد الأم 2022

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك. دعاء عن بر الوالدين.

اللهم أنزل على قبر أمي نورا من نورك ورحمة من رحماتك تُرضيها حتى الجنة.

اللهم أطل في عمرها اللهم ارزقني برها اللهم ارزقها الجنه وجميع امهات المسلمين.

الأم هي الانسانه الوحيده التي قد تنسى ان تدعي في صلاتها لنفسها لأنها تكون مشغوله في الدعاء لأبنائها اللهم احفظ أمي وأمهاتكم جميعًا.

أمي في ظل كل المخاوف التي يعيشها العالم، أنت وطن السلام الذي أريده وأنت وجهة الحب الوحيد، اللهم بقاءك اللهم أمانك.

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى ، اللهم اعنا على الإحسان إليها في كبرها.

اللهمَّ ارحم والدتي واغفر لها، اللهمَّ وارض عنها رضاً تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرّك وإحسانك. اللهمَّ اغفر لها مغفرةً جامعة تمحو بها سالف أوزارها وسيئ إصرارها، اللهمَّ وارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها.

دعاء للام بالصحة والعافية

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

دعاء للأم بالسعادة

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها واختم بالحسنات أعمالها اللهم آمين.

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

دعاء للام بالشفاء

اللهم أنت الشافي والمعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقماً، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهم أجعل عافيتك تسري بجسد "أمي"

اللهم بحق عظمتك وقدرتك أشفي أمي.

اللهم رب الأكوان، ورب كل الأفلاك والملاك اشف كل أم علمت منها الصبر والاحتمال.

اللهم أذهب عنها آلامها و أفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.

أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.

دعاء حزين للأم المتوفية مكتوب

ربي ثبت أمي بلطفك بالقول الثابت وأجعلها من الفائزين برضاك ورضوانك.

ربي إن أمي فارقتني وانتقلت عندك وهي في ضيافتك فبحق عظيم لطفك اجعلها من الذين سعدوا.

اللهم اجعل الفردوس الأعلى هو منزلة أمي وأبني لها قصور، ربي آمن أمي وقرة عيني من فزع اليوم الأكبر.

أجمل دعاء للأم

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الوَاسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، واطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها، واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزله منازل الشهداء والصديقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها.

دعاء لأمي المتوفية

اللهم ارحم (أمي) رحمة واسعة وتغمده برحمتك. اللـهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم انزل نورا من نورك عليها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.

اللهـم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبداً.

اللهم أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن.

اللهم شفِّع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلَّم، واحشرها تحت لوائِه، واسقِهِا من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبداً اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورًا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد دعونا كشفاعة لها فاغفر لها يا غفور يا رحيم.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار.

اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة وقل لها أدخلي من أي باب تشائين اللهم ان كانت غير اهلا لوصول رحمتك فرحمتك اهلا لان تسعها.

دعاء عيد الأم مستجاب

اللهم احفظ أمي.

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة ارح قلبها، واسعدها واحفظها لي.

اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين.

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً ، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا ، اللهمَّ إجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً ، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها.

دعاء لحفظ الأم

اللهم احفظ أمي الأم جنة الدنيا وسعادة الحياة اللهم من كانت له أم مريضة فاشفها ومن كانت له أم بعافيتها فاحفظها ومن كانت له أم متوفية فارحمها.

ربي استودعتك من هي أعزُ علي من نفسّي اللهم احفظ لي أمي ومد جسدها بالقوة وارزقها فوق عمرها عمرا وفوق صّحتها عافيه يا رب.

افضل دعاء للأم مكتوب

اللهم احفظ أمي الأم جنة الدنيا وسعادة الحياة اللهم من كانت له أم مريضة فاشفها ومن كانت له أم بعافيتها فاحفظها ومن كانت له أم متوفية فارحمها.

ربي استودعتك من هي أعزُ علي من نفسّي اللهم احفظ لي أمي ومد جسدها بالقوة وارزقها فوق عمرها عمرا وفوق صّحتها عافيه يا رب.

اللهم أني استودعتك أمي يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم أحفظ لي أمي من كل شر ومن كل ضر يارب العالمين.

ربي احفظ لي أبي و أمي فهم أجمل عطاياك وأغلى ما أملك اللهم اني استودعتك مبسمهما وصحتهما فلا تريني بهما بأسا.

دعاء قصير للأم

اللهُم يا خالق الجنة احفظ أمي التي هي جنتي فهي اغلى ما املك.

اللهُم احفظ لي أمي واشغلني ببرها فإنها لي الدنيا وما ملكت.

يا رب إنّي استودعتك قلوب لا أقوى العيش دونها اللهم احفظ لي أُمي وأبي أينما وطئت أقدامهم.

اللهم أحفظ لي أمي وروح أمي، وقلب أمي وابتسامة أمي ودعاء أمي وكل أمي.

اللهم احفظ لي أمي بعينك التي لا تنام اللهم حقق لها ما تتمنى وارزقها من حيث لا تحتسب. اللهُم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربُها إلى قلبي اللهُم احفظ لي أمُي فأنت خير الحافظين.

خلفيات دعاء للام

رسائل عيد الأم 2022