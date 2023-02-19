دعاء الاستفتاح في الصلاة بأكثر من صيغة وأسلوب

هناك الكثير من الأدعية التي يتم افتتاح أداء الصلاة بها سواء كانت صلاة فريضة أم كانت نافلة، ويعرف دعاء الاستفتاح في الصلاة واحد منها، ووقته هو ما بين التكبير وتلاوة سورة الفاتحة، باختصار عقب التكبير مباشرةً، وهو من السنن المندوبة، بمعنى أنه إذا غفل عنه المصلي في صلاته، فتكون صحيحة ولا يوجد حرج عليه، نستعرض أكثر من صيغة له عبر السطور الآتية.

أدعية استفتاح الصلاة

في الواقع ورد عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أكثر من صيغة لدعاء استفتاح الصلاة، ويستحب قول أي صيغة منهم، وليس صيغة محددة، ولا حرج في تركهم قبل أداء الصلاة، وفيما يلي أدعية الاستفتاح في الصلاة الواردة عن رسولنا الهادي الأمين:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد.

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَأغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، أهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَأغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

وجَّهتُ وجهيَ للَّذي فطرَ السَّمواتِ والأرضَ حَنيفًا وما أَنا منَ المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونسُكي ومحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شريكَ لَهُ، وبذلِكَ أمرتُ وأَنا منَ المسلمينَ، اللَّهم أنت الملِكُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، سبحانَكَ أنتَ ربِّي، وأَنا عبدُكَ، ظلمتُ نَفسي واعتَرَفتُ بذنبي، فأغفِر لي ذُنوبي جميعًا، إنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، واهدني لأحسنِ الأخلاقِ، لا يَهْدي لأحسنِها إلَّا أنتَ، وأصرِف عنِّي سيِّئَها، لا يصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ، لبَّيكَ وسعديكَ، أَنا بِكَ وإليكَ، ولا مَنجى، ولا مَلجأَ إلَّا إليكَ، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليك.

دعاء الاستفتاح في الصلاة عند الحنابلة

ذهب الأئمة الحنابلة بتحديد دعاء واحد للاستفتاح به عند أداء الصلاة، وهو كما يلي:

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

دعاء الاستفتاح في الصلاة عند المالكية

على خطى الأئمة الحنابلة اختار المذهب المالكي صيغة واحدة لاستفتاح أداء الصلوات بها، وهي تكون كما يأتي:

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين.

دعاء الاستفتاح في الصلاة عند الشافعية

بالمثل حددت الأئمة الشافعية دعاء واحد لاستفتاح الصلاة به، ويكون كالتالي:

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين

دعاء الاستفتاح في الصلاة عند الاحناف

كذلك اختار المذهب الحنفي صيغة واحدة لاستفتاح الصلاة بها، وتكون كالآتي:

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين.

دعاء الاستفتاح في صلاة العيد

في الحقيقة لا يوجد اختلاف ما بين دعاء الاستفتاح في صلاة عيد الأضحى ودعاء الاستفتاح في صلاة عيد الفطر، فهي صيغة واحدة يستحب بدء صلاة العيد بها، وتكون كما يلي:

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى أله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

في الختام كانت تلك جميع الصيغ الواردة بشأن دعاء الاستفتاح في الصلاة عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وأيضًا عند مذاهب الأئمة الأربعة، ويفضل للمسلم بدء صلاته بالدعاء اقتداءً بالنبي وتطبيقًا لسنته الشريفة، لكن عند نسيانه أو تركه فلا حرج في ذلك.