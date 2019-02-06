دعاء البرق والرعد‎

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ » رواه مسلم

الدعاء عند سماع الرعد

كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ". إسناد صحيح

الدعاء عند وبعد نزول المطر

"اللهم صيباً نافعاً" . رواه البخاري

"مُطرنا بفضل الله ورحمته" . متفق عليه

دعاء إذا كثر المطر وخيف منه الضرر

اللهم حوالينا ولاعلينا، اللهم على الآكامِ والظرابِ وبُطون الأودية، ومنابت الشجر". متفق عليه

قد يعجبك أيضاً:

دعاء نزول المطر