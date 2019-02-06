دعاء البرق والرعد
دعاء البرق والرعد
عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ » رواه مسلم
الدعاء عند سماع الرعد
كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ". إسناد صحيح
الدعاء عند وبعد نزول المطر
"اللهم صيباً نافعاً" . رواه البخاري
"مُطرنا بفضل الله ورحمته" . متفق عليه
دعاء إذا كثر المطر وخيف منه الضرر
اللهم حوالينا ولاعلينا، اللهم على الآكامِ والظرابِ وبُطون الأودية، ومنابت الشجر". متفق عليه
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