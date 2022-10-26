الرعد والبرق من الظواهر الطبيعية التي تكثر في فصل الشتاء، وشهدت عدد من الدول العربية في الساعات الماضية عاصفة رعدية شديدة استمرت لساعات طويلة وتعتبر الأقوى منذ سنوات.

وفي كل ظاهرة طبيعية تحدث نستذكر عظمة الرحمن، وعادة ما تكون هذه الظواهر فرصة لنا لنتفكر في قدرات الخالق، وحث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغفار عند حدوث الرعد والبرق، وهناك الكثير من الأدعية التي سنذكرها في هذا المقال والتي يجب الدعاء بها والتقرب إلى الله من خلالها.

دعاء البرق والرعد والمطر

كان رسول ﷺ إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول :"اللهُم لا تقتلنا بغضبك ولاتُهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك"

سُبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خِيفته

اللهم صيباً نافعاً

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

دعاء رؤية البرق والرعد

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته.

ماذا قال الرسول عند سماع الرعد؟

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض. رواه البخاري .

دعاء الرعد

وورد عن أحمد بن إسحاق عن أبوأحمد عن إسرائيل، عن أبيه, عن رجل, عن أبي هريرة رفع الحديث: أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده».

وورد الحسن بن محمد عن مسعدة بن اليسع الباهلي، عن جعفر بن محمد, عن أبيه، عن على رضي الله عنه, كان إذا سمع صوت الرعد قال: «سبحان من سَبَّحتَ له».

هل الدعاء مستجاب عند سماع صوت الرعد؟

ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: "أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته [الرعد: 13]، ثم يقول : إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض". رواه البخاري.

دعاء الريح والغبار

اللهم إنا نعوذ بك من كلّ ذنبٍ تُزال به النّعم، وتزيد به النّقم، وتزداد به العقبات والصّعوبات.

اللهم يا لطيف الطُف بنا وارحمنا واغفر لنا واجعلنا من عبادك الصّالحين الذين رضيت عنهم وأرضيتهم.

من دعاء الريح والغبار، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به

اللهم اجعل هذه الرّيح ريح خيرٍ وبركةٍ لا ريح عذاب ونقمة.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحاً قريباً يريح قلبي ويدمع عيني فبشرني، وأسألك الشفاء فعافني، ورحمتك فارحمني، وراحة البال والعتق من النار، ربّ إني أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تجعل ساعتي تحين وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك، اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك.

دعاء المطر

اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح.

اللهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين.

اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحاً قريباً يريح قلبي ويدمع عيني فبشرني، وأسألك الشفاء فعافني، ورحمتك فارحمني، وراحة البال والعتق من النار، ربّ إني أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تجعل ساعتي تحين وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك، اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك.

اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهراً، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي ستراً ولا سراً، فإن عصيتك جهراً فاغفر لي وإن عصيتك سراً فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي.

اللهم اجعل الآخرة أكبر همّي.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

أدعية عند نزول المطر