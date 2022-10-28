دخل علينا شهر ربيع الثاني وهو الشهر المعظم، ومن المناسبات الدينية والتاريخية، وخصوصاً إذا جاء يوم الجمعة لأنه من أفضل الأيام عند الله تعالى،ولا يرد فيها الدعاء.

أفضل ما يقال في الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني:

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني

اللهُمَّ أَنْتَ إِلهُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَخالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، أَسْأَلُكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى، وَالْغايَةِ وَالْمُنْتَهى، وَبِما خالَفْتَ بِهِ بَيْنَ الْأَنْوارِ وَالظُّلُماتِ، وَالْجَنَّةِ وَالنّارِ، وَالدُّنْيا وَالاخِرَةِ، وَبِأَعْظَمِ أَسْمائِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، وَأَتَمِّ أَسْمائِكَ فِي التَّوْراةِ نَبْلاً.

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني، أَزْهَرِ أَسْمائِكَ فِي الزَّبُورِ عِزّاً، وَأَجَلِّ أَسْمائِكَ فِي الانْجِيلِ قَدْراً، وَأَرْفَعِ أَسْمائِكَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْراً، وَأَعْظَمِ أَسْمائِكَ فِي الْكُتُبِ الْمُنْزِلَةِ وَأَفْضَلِها، وَأَسَرِّ أَسْمائِكَ فِي نَفْسِكَ، الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَبِالْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَما حَمَلَ، وَبِالْكُرْسِيِّ الْكَرِيمِ وَما وَسِعَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتُبِيحَ لِي مِنْ عِنْدِكَ فَرَجَكَ الْقَرِيبَ الْعَظِيمَ الْأَعْظَمَ، اللهُمَّ أَتْمِمْ عَلَيَّ إحْسانَكَ الْقَدِيمَ الْأَقْدَمَ، وَتابِعْ إِلَيَّ مَعْرُوفَكَ الدّائِمَ الْأَدْوَمَ، وَانْعِشْنِي بِعِزِّ جَلالِكَ الْكَرِيمِ الْأَكْرَمِ.

دعاء أول جمعة من ربيع الثاني مكتوب 1444

اللهم في يوم الجمعة المباركة أنر قلوبنا بالقرآن الكريم، واعفو عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا مع الضاحكين المستبشرين.

اللهم اجعل يوم الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني يوم مغفرة.

إلهي لم أزل سائلاً مسكيناً فقيراً إليك، إجعل جميع أموري موصولة بثقة الاعتماد وحسن الرجوع إليك.

اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي، وولدي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار يا ذا العرش المجيد.

دعاء يوم الجمعة قصير

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

اللهمّ نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول

دعاء استقبال شهر ربيع الثاني من القرآن