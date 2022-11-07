دعاء الخسوف مفاتيح الجنان، دعاء خسوف القمر مكتوب،أدعية خسوف القمر المستجابة، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

دعاء الخسوف مفاتيح الجنان

دعاء الخسوف مفاتيح الجنان، الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة اللهم إنا نستغفركَ ونتوب إليك.

دعاء الخسوف مفاتيح الجنان، الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.

دعاء الخسوف مفاتيح الجنان، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

دعاء الخسوف مفاتيح الجنان، اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم

دعاء الخسوف مفاتيح الجنان، اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

اللّهم اهدِنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك. إنه لا يذل مَن والَيت ولا يعز من عادَيت تباركت ربنا وتعاليْت، فلك الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت، ولك الشكر عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وأولَيت، نستغفِرك يا رَبنا مِن جمَيعِ الذُّنوب والخَطايا ونَتوبُ اليك، ونؤمن بِكَ ونتوكل عليك، ونُثني عَليكَ الخير كله أنت الغَنِي ونحن الفقراء إليك، أَنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أَنت القوِي ونحَن الضعفاء إليك، أَنت العزيز ونحن الأذلاء إليك.

دعاء خسوف القمر مكتوب

دعاء خسوف القمر مكتوب، الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه.

اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى اله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. إنا نستغفرُ الله ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُ الله ونتوب إليه.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

سبحانك يا الله.. غفرانك يا الله.. سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر.. كلُ ُ في فلكِ يسبحون. يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما شكرناك حق شُكرك اللهم إنا نسألك العفو والعافية.. والمعافاة الدائمة.. في الدين والدنيا والآخرة.. يا رب العالمين.

يا قاضى الحاجات.. و يا مُجيب الدعوات.. و يا غافر السيئات.. و يا ولى الحسنات.. اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته.. ولا عيباً إلا سترته.. ولا مريضاً إلا شفتيه.. ولا ميتاً إلا رحمته.. ولا دعاءً إلا استجابته.. ولا تائباً إلا قبلته.. ولا عدوا إلا قصمته.. ولا عدوا إلا أهلكته.. اللهم لا تدع ظالماً إلا هديته.. ولا مظلوماً إلا نصرته.. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى.. ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية خسوف القمر المستجابة

أدعية خسوف القمر المستجابة :اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا زيارة مسجده واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا. اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه.. ورسولاً عن رسالتهِ.

اللهم لا تنزل غضبك علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين.

اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة.

استغفر الله ونتوب إليه توبة عبد ظالمِ لنفسه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

اللهم إن ذنوبنا ليست استهانة بحقك ولا جهلًا واستخفافاً بوعيدك وإنما من غلبة الهوى وضعف القُوى في نستغفر الله ربنا ونتوب إليه ف اغفر لنا.

اللهم ان كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وان زادت همومي فأزلها، وإن ضلت نفوسنا طريقها فردها إليك ردا جميلاً.

أدعية خسوف القمر 2022، ومتى موعده؟