هذه مجموعة من الأدعية تُعين الطلاب على الاستعانة بالله تعالى في الخوف من الرسوب في التوجيهي تمسكوا بالأمل وادعو الله أن يسهل ساعات الانتظار ويرزق الطلاب النتيجة المرجوة، ومنها ما يأتي:

دعاء الخوف من الرسوب في التوجيهي

دعاء انتظار النتيجة الامتحان

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

هل الدعاء يغير نتيجة الامتحان؟

دعاء الخوف من الرسوب في التوجيهي

دعاء الخوف من الامتحان، اللهم أجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجَه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونوراً أبصارهم.

اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم اهدهم لما تحبه يا غفار، اللهم افتح لهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك واغنهم بفضلك عمّن سواك، ولا تولّهم ولياً سواك، اللهم جنبهم رفقاء السوء، اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم آت نفوسهم تقواها وزكّها أنت خير من زكاها.

دعاء انتظار النتيجة الامتحان

اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ونور أبصارنا بنور العلم واليقين.

اللهم ارزقنا فهم النبين والمرسلين وحفظ الملائكة المقربين، وذكرنا بما فيه نجاحنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم إنا نعوذ بك من خوف يذهب تركيزنا ويشوش علينا ويتسبب في خطأ نقع فيه رغما عنا.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم اني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

هل الدعاء يغير نتيجة الامتحان؟

نعم، الدعاء يغير نتيجة الامتحان، لقد ثبت عن أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ »، ومعنى أنه لا يردُّ القدرَ إلَّا الدّعاءُ ؛ ليس المرادُ به القدرَ المحتوم، فالقدرُ الذي سبقَ علمُ الله بأنَّه يكونُ: لا يردّه شيءٌ، وعن هل الدعاء يغير القدر فإنما القدرُ الذي يردهُّ الدّعاءُ هو القدرُ المرتَّب الذي جعل الله لردِّه أسبابًا ومنها الدّعاء، فأبلغُ الأسباب لدفع المكروه مثلا الدّعاءُ، فهذا فيه تعظيم شأن الدّعاء وتأثيره في دفع المقدور.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

دعاء لطلاب التوجيهي 2022

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي