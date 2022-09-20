الزلازل من الكوارث الطبيعية التي قد تسبب الكثير من الخسائر التي تتراوح ما بين المادية والبشرية، كما تسبب الزلازل الرعب في نفوس الناس حيث إنها تجربة صعبة لا يمكن نسيانها ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى عدد من الأدعية للحماية من خطر الزلازل ونتائجها الكارثية.

قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: يستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند حدوث الزلازل ونحوها من الصواعق والريح الشديدة، وأن يصلي في بيته منفردًا لئلا يكون غافلاً، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به" رواه مسلم

دعاء الزلزال مكتوب

اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين.

اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمناً سخياً رخياً وسائر بلاد المسلمين.

اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء.

اللهم إنّي أسالك بدعاء ذي النون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين.

اللهم يا مجيب الدعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا، يا أرحم الراحمين.

اللهمّ إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدّيْن، وغلبة الرّجال.

اللهم يا من بيدك تسهيل كل شديد، ومن بيده إنجاز الوعد والوعيد، وكل يوم هو في شأن وأمر جديد، أسألك يا الله أن تخرجني من الكرب والضيق لأوسع السبل والطريق، وأسألك أن تدفع عني ما لا أتحمل ولا أطيق.

ربي يا فارج الغم، ويا كاشف الهم، ويا من لديك لكل ضيق مخرجاً، ويا سامع لشكوى الضعيف، أسألك يا الله أن تدركني بعطفك وأن ترحمني وتغيثني وتشملني بلطفك.

﻿اللهم بحق قولك تعالى "ليس لها من دون الله كاشفة" اكشف عني كل بلاء يا عالم كل خفية ويا صارف كل بلية يا رب، أغثني أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر ارحمني وأغثني والطف بي وتداركني بإغاثتك،اللهم بك ملاذي.

أدعية الاستغفار عند وقوع الزلازل

استغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

استغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ وأنا مسؤل بها.

اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني استغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك.

اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي، جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تعصى إلا بعلمك، اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافاً بحقك، ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك، والمغفرة لديك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عني نعمتك، استغفر الله من كل ذنب يورث الأسقام والضنا ويوجب النقم والبلاء ويكون يوم القيامة حسرةً وندامة، ومن كل ذنب تبت إليك منه ونقضت فيه العهد فيما بيني وبينك جراءة مني عليك لمعرفتي بعفوك.

اللهمّ إنّي استغفرك من كلّ سيّئة ارتكبتها في بياض النّهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسرٍّ وعلانية وأنت ناظر إليّ، اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ فريضةٍ أوجبتها عليّ في آناء الليل والنّهار تركتها خطأً أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً، واستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً وجهلاً أو قلّة مبالاة بها، استغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولاً وفعلاً وباطناً وظاهراً، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.

دعاء الزلازل والهزات الأرضية

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

دعاء الزلازل أهل البيت

اللهم يا رب إنك أنت الله لا اله إلا أنت الغني المغني، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، يا رب، اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟

كان رسول الله "صلى الله عليه وسلم "يقول إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) رواه مسلم.

هل الدعاء مستجاب عند الزلزال؟

من المستحب عند وقوع الزلازل والهزات الأرضية اللجوء إلى الله تعالى بكل ما أوتي من خير مثل الاستغفار والصلاة والدعاء والصدقة الإحسان إلى الناس أيضاً.

دعاء الزلازل والهزات الارضية