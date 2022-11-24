دعاء الشتاء اللهم صيبا نافعا، والتي لها دور عظيم في تقوية علاقة المسلم مع ربه، حيث تزداد ثقة الإنسان مع ربه عندما يستجيب الله دعاءه، ولكن على المسلم أن يركز على الأوقات التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء مثل نزول المطر، ومن خلال هذا المقال دعاء الشتاء اللهم صيبا نافعا، دعاء عند سماع صوت المطر،أدعية الرسول عند سماع صوت رعد ونزول المطر، دعاء سماع المطر والرعد.

دعاء الشتاء اللهم صيبا نافعا

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

دعاء عند سماع صوت المطر

جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".

أدعية الرسول عند سماع صوت رعد ونزول المطر

سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خفيته"، ويقول إن هذا لوعيد شديد لاهل الأرض.

اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ. رواه مسلم.

دعاء سماع المطر والرعد

اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خير هذا الغيث وخير ما جاءت به، ونعوذ بك من شر هذا الغيث وشر ما جاءت به.

اللهم إنا نسألك أن تسقينا غيثًا نافعًا غير ضار، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم صيبًا نافعًا، اللهم اجعله غيث رحمة ولا تجعله غيث هدم ولا غرق ولا عذاب، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اسق الأرض بغيثك، واجعل الرياح رياح خير وبركة على عبادك، ولا تجعلها رياح عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم كما غسلت الأرض بقطرات الغيث، اغسل قلوبنا من الذنوب والخطايا، وأنقذنا من الذي نخاف منه، فأنت القادر على كل شيء.

دعاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج

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