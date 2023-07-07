للوالدين فضل عظيم على الأبناء، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها عند بدء العام الهجري الجديد للوالدين ما يلي:
دعاء العام الهجري الجديد للوالدين
- يا رب إن أبي أحب النعم لقلبي فاسقه العافية والسعادة، وجنبه المرض وارزقه الصحة بلا منتهى، اللهم وأبعد الحزن عن قلبه.
- اللهمّ بشرهمما بما ينتظرانه فأنت خير المبشرين.
- اللهمّ أبعد الحزن عن أمي كبعد السماوات عن الأرض، اللهم لا تحمل أمي هماً ولو بمثقال ذرة.
- اللهمّ اكتب لأبي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعله في ودائعك، يا من لا تضيع ودائعه.
- اللهمّ اغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبهما، واعصمهما فيما بقي من عمرهمما، وأرزقهما عملًا زاكيًا ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتهما وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما، اللهم آمين.
- ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، من سورة الإسراء.
- اللهمّ أنزل على والداي البركات والخيرات في الدنيا والآخرة، وأعطهما دوام العافية والصحة وراحة البال، والعمر المديد في طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رحيم.
- اللهمّ اغفر لوالدي ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وارحمهما كما ربياني صغيراً.
- اللهمّ أودع في قلب أمي حبك وحب نبيك وحب من أحبك، وأعطها ما تتمنى، وارزقها السعادة في الدنيا والآخرة وأرضى عنها يا غفور يا رحيم.
- اللهمّ مع بداية هذا العام الجديد أنعم على أبي براحة البال، والرزق والستر والرضا يا كريم يا الله.
- اللهمّ ارزقني بر والدي، اللهم يا ربنا أنعم عليهما بصحة جيدة، وأعطهما العمر الطويل، واجعلهما سعداء راضين مرضيين، اللهم آمين.
- اللهمّ في هذه الساعة حقق جميع أمنيات أمي، اللهم اكتب لها حجة في العام الجديد يا كريم يا مجيب الدعوات.
دعاء للوالدين
- اللهم يا رب إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه، اللهم بحق هذا الإحسان ارحم أبي واغفرله وأدخله الجنة بلا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.
- اللهم يا رب اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم أسعدهما بتقواك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك.
- اللهم يا رب أعنا على خدمتهما كما ينبغي لهما علينا، اللهم اجعلنا بارّين طائعين لهما.
- اللهم يا رب يا من قلت وقولك الحق "وبالوالدين إحسانا" إنا نسالك رضاك ثم رضا والدينا، اللهم اغفر لوالدينا، وارحمهم، وتجاوز عنهم.
- اللهم اجعلنا من أحب الناس إليهما، ومِن أقرب الأبناء لهما، وأكرمنا بحسن السؤال لهما والحرص عليهما.
- اللهم لا تشغلنا عنهم لا بمال ولا بزوجات ولا بأولاد.
- يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همّ أبي وأمي ويسر أمرهم، وارحم ضعفهم، وقلّة حيلتهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين. يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدِ قلب أمي وأبي.
- يا رب لا تجعل في قلب أمي وأبي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقهما أجمل مما يتمنياه، وأسعِد قلبهما ليسعد قلبي يا كريم يا الله.
- اللهم اغفر لوالديّ جميع ما مضى من ذنوبهم، واعصمهم فيما بقي من عمرهم، وارزقهم عملا زكياً ترضى به عنهما.
- اللهم لا تجعل لهما ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرٍجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاً ولهما فيها صلاح إلا قضيتها.
- اللهم لا تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا.
- اللهم اشفِ والدينا شفاءً لا يغادر سقماً، وألبسهما لباس العافية.
- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والديّ من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدورهما لعبادتك وطاعتك، والأنس بك والعمل بما يرضيك.
- اللهم بارك لهما في عمرهما بركة تهنئهما بها في معيشتهما، وتلبسهما بها ثوب العافية في قلبهما وروحهما وعقلهما وجسدهما، اللهم إغنهما من فضلك، وأعنهما في حلهما وترحالهما وذهابهما وإيابهما.
- اللهم أطل في عمر أبي وأمي مع العافية في صحتهما ودينهما، واجعل اللهم آخر كلامهما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب.
- اللهم يا رب اكفهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم ارزق أمي وأبي عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً باراً.