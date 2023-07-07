للوالدين فضل عظيم على الأبناء، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها عند بدء العام الهجري الجديد للوالدين ما يلي:

دعاء العام الهجري الجديد للوالدين

يا رب إن أبي أحب النعم لقلبي فاسقه العافية والسعادة، وجنبه المرض وارزقه الصحة بلا منتهى، اللهم وأبعد الحزن عن قلبه.

اللهمّ بشرهمما بما ينتظرانه فأنت خير المبشرين.

اللهمّ أبعد الحزن عن أمي كبعد السماوات عن الأرض، اللهم لا تحمل أمي هماً ولو بمثقال ذرة.

اللهمّ اكتب لأبي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعله في ودائعك، يا من لا تضيع ودائعه.

اللهمّ اغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبهما، واعصمهما فيما بقي من عمرهمما، وأرزقهما عملًا زاكيًا ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتهما وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما، اللهم آمين.

ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، من سورة الإسراء.

اللهمّ أنزل على والداي البركات والخيرات في الدنيا والآخرة، وأعطهما دوام العافية والصحة وراحة البال، والعمر المديد في طاعتك وابتغاء مرضاتك يا رحيم.

اللهمّ اغفر لوالدي ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وارحمهما كما ربياني صغيراً.

اللهمّ أودع في قلب أمي حبك وحب نبيك وحب من أحبك، وأعطها ما تتمنى، وارزقها السعادة في الدنيا والآخرة وأرضى عنها يا غفور يا رحيم.

اللهمّ مع بداية هذا العام الجديد أنعم على أبي براحة البال، والرزق والستر والرضا يا كريم يا الله.

اللهمّ ارزقني بر والدي، اللهم يا ربنا أنعم عليهما بصحة جيدة، وأعطهما العمر الطويل، واجعلهما سعداء راضين مرضيين، اللهم آمين.

اللهمّ في هذه الساعة حقق جميع أمنيات أمي، اللهم اكتب لها حجة في العام الجديد يا كريم يا مجيب الدعوات.

دعاء للوالدين