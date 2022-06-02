دعاء الغبار القوي، دعاء الغبار والرياح، دعاء الغبار والمطر، دعاء الريح والغبار مكتوب، دعاء الرياح الشديدة، هذه الأدعية من الافضل أن ترددها عند حدوث هذه العواصف المحملة بالأتربة والغبار والرياح.

دعاء الغبار القوي

دعاء الغبار القوي: اللهم إني أسألك خير هذه الرياح المحملة بالغبار وخير ما أرسلت به هذه الرياح، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به يا رب العالمين.

دعاء الغبار القوي: ربّي إني أسألك في هذه الرياح أن ترحمني فإنك بي راحم وألّا تعذبني بشر هذه الرياح فإنك علي قادر يا رب العالمين، والطف بي يا الله فيما جرت به المقادير.

دعاء الغبار القوي: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، سبحان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين، اللهم بارك لي في أهلي وعيالي ومالي وحياتي يا رب العالمين.

دعاء الغبار القوي: اللهم ارحمني وارحم ضعفي وقلة حلتي وأعني على نفسي يا كريم، اللهم ارزقني النجاة من هذه الرياح العاتية أنا وأهلي وعائلتي وجميع أحبابي وعامة المسلمين يا رب العالمين.

دعاء الغبار القوي: ربّنا أعطنا خير هذا الغبار وخير ما فيه، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، اللهم احفظنا وبارك لنا في أعمارنا يا كريم.

دعاء الغبار القوي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في السماء ولا في الأرض، اللهم أرنا خير هذا الغبار الشديد واحفظنا يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمنا برحمتك وأجرنا من عذابك وسخطك، اللهم بارك لنا في حياتنا وقنا من كل شر وسوء يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.

دعاء الغبار القوي: اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب، اللهم أجرنا من شر هذا الغبار الكثيف والشديد يا كريم.

دعاء الغبار والرياح

اللهم اني اسألك خيرها، وخير مافيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو الى غضبك، أو يدني الى سخطك، أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه.

اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم صيباً نافعاً، اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك، اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك.

دعاء الغبار والمطر

اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

للهم طهر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبا.

اللهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.

اللهم إني أسألك بعزتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم، وأن لا تكسر لي ظهراً، ولا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم عليّ أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي ستراً ولا سراً، فإن عصيتك جهراً فاغفرلي وإن عصيتك سراً فاسترني، ولاتجعل ابتلائي في جسدي.

دعاء الريح والغبار مكتوب

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه، اللهم نسألك الرحمة والمغفرة من عندك يا رب العالمين.

اللهمّ في هذه الرياح العاتية أعوذ يك من كلّ ذنب تذهب النعم عنّا بسببه، وتزيد علينا النقمة لأجله، اللهم لا تجعلنا كالرياح التي تحمل الخراب، اللهم اقسم لي من خشيتك ما يحول بيني وبين المعصية، واقسم لي من طاعتك من يوصلني إلى رضاك وجنتك، اللهم اذهب عنّي كلّ أمر يعكر حياتي، ووفقنا اللهم لكلّ خير، اللهم امنع عني كلّ شرّ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به، اللهم ارحمني فإنك بي راحم ولا تعذبي فإنّك علي قادر يا رب العالمين، اللهم ارحمني برحمتك يا مجيب الدعوات يا كريم.

دعاء الرياح الشديدة

ورد عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنّها قالت: "نَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به، قالَتْ: وإذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ، سُرِّيَ عنْه، فَعَرَفْتُ ذلكَ في وَجْهِهِ، قالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: لَعَلَّهُ، يا عَائِشَةُ كما قالَ قَوْمُ عَادٍ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالوا هذا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}.

اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به . وأعوذ بك من شرها ، وشرما فيها ، وشر ما أرسلت به »، وفي دعاء الريح والعواصف إذا عصفت الريح قالت السيدة عائشة –رضي الله تعالى عنها- : وإذا تخيلت السماء ، تغير لونه ، وخرج ودخل ، وأقبل وأدبر ، فإذا مطرت سري عنه ، فعرفت ذلك في وجهه ، قالت عائشة : فسألته ، فقال : « لعله ، ياعائشة ! كما قال قوم عاد : «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» الآية 24 من سورة الأحقاف.

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا»، وعن دعاء الريح والعواصف إذا عصفت الريح ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الله عز وجل : « إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا » الآية 19 من سورة القمر، وقال عز وجل: « وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ» الآية 41 من سورة الذاريات، وقال تعالى: « وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» الآية 22 من سورة الحجر، وقال سبحانه: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ» الآية 46 من سورة الروم.

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