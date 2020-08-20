دعاء المعجزات... أيّام مباركة وساعة استجابة ادعي هذا الدعاء لنفسك

ياودود ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يافعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم اللهم لك الحمدكماينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ياحي ياقيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابرهيم انك حميد مجيد يارب يارب يارب اسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك يامغيث اغثني .. يامغيث اغثني.. يامغيث اغثني.. (اذكر حاجتك) (اللهم لا تشمت اعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الارض.

اللهم ارحمني في بطن الارض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك ، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم يا مسهل الشديد و ياملين الحديد و يامنجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت ، ورحمتك التي شفيت بها ايوب بعد الابتلاء ان لاتبق لي هما ولاحزنا ولاضيقا ولاسقما الا فرجته، وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح و ان نمت على ضيق فايقظني على فرج، وان كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي.

اللهم انك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى،اللهم اني أقسمت بك عليك وتوسلت بك إليك ، أن تحقق لي ما يجبرني في كل أمور حياتي فكل شيء هين عندك يا الله .

يا من تقول للشيء كن فيكون، اسألك بعظمتك وقدرتك أن تقول لكل ما تمنيت أن يكون، وأن تريح قلبي وعقلي من كل ما كتمت عن العالمين. اللهم بشر من أرسل لي هذا الدعاء بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها وحقق له ما يريد في الدنيا والاخرة ، اللهم يامن لا تضيع لديك الودائع احفظني واهلي واحبتى والمؤمنين.

اللهم ارني عجائب قدرتك في تحقيق ما اتمنى عاجلاً ليس بآجل بحق قولك للشئ كن فيكون قل لامنيتي كن فتكون يا ربّ العالمين ولأمنية من أوصل هذا الدعاء يالله اللهم أجبر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك و عظمتك و قدرتك يا ربّ واجبر قلب من أوصل لي هذا الدعاء.

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض

مجموعة أدعية مستجابة لقضاء الحاجة بسرعة