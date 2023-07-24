يصادف يوم السبت 27 أيلول الموافق 12 ربيع الأول 1445 هجريًا، ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يجتمع المسلمون من جميع أنحاء العالم على حب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واحتفاءا بهذا اليوم المبارك والعظيم نقدم لكم دعاء المولد النبوي الشريف 1445:

دعاء المولد النبوي الشريف 1445

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا، يا رب قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، يا رب توفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

نسألك يا رب بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار.

يا رب إنا نسألك بدموع الأطفال وبكائهم، وبخشوع الشباب وتضحياتهم، وببطولة الشابات واستشهادهم،وبصلاح الأمهات ووعيها، بركوع الشيوخ ودعائهم.

اللهم يا رب وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فيما تحب وترضى، اللهم وفق بينهم، ووحد كلمتهم،واجمعهم على الحق والخير والهدى.

اللهـم عالم الغـيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كـل شيء ومليـكه، أشهـد أن لا إِلـه إِلا أنت،أعـوذ بك من شـر نفسي ومن شـر الشيـطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجـره إِلـى مسـلم.

أدعية ليلة المولد النبوي الشريف مكتوبة 2023

يا رب إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي، اللهم يا رب اجعل هذا البلد آمناً، مطمئناً سخياً، رخياً مستظلاً بظل كتابك، ملتزماً بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين.

نسألك اللهم وعدك الذي وعدته على ذاتك العلية، نسألك اللهم بإيماننا بك أن تنتصر لنا،وأن تنتصر لإخوتنا وفي كل بلاد المسلمين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين، عاجلاً غير آجل، بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعنا ولاتعن علينا وأنصرنا ولاتنصر علينا وأهدنا ويسر الهدى لنا وأنصرنا على من بغى علينا.

اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده أهَلْ السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجًا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

دعاء عن المولد النبوي للاذاعة المدرسية

اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآلة الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا.

اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا رب أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم.

اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهم يا رب قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

دعاء لامي في المولد النبوي الشريف

اللهم في يوم المولد النبوي 1445 أسألك أن تجعل حبيبي في حفظك ورعايتك، اللهم احفظه من شر الشيطان ووسوسته، اللهم إن حبيبي أغلى نعمة أنعمت علي بها في حياتي، اللهم بارك لي فيه وبارك بي له.

اللهم في يوم المولد النبوي 1445 أسألك أن تطهر قلب حبيبي من كل أدرانه، اللهم نقه واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ارزقه أيامًا سعيدة وحياة رغيدة وعيشًا هانئًا من غير حزن ولا كدر يا رب العالمين.

اللهم يا رب المولد النبوي الشريف العظيم المبارك أسالك أن تحفظ لي أمي على قلبي وهو حبيب روحي، اللهم ارزق أمي خيرًا واسعًا وبارك له في كل شيء.

أسألك الله تعالى أن يبارك لي في أمي، وأن ترزقها الذرية الصالحة، أهديها أطيب التهاني بمناسبة المولد النبوي المبارك 1445.

دعاء للميت