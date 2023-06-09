يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم الثاني من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم الثاني من شهر ذي الحجة

اللهم ارزقنا في رجب بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته"

اللهم بحق شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا".

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نُطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون، واشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.

اللهم إنا نسالك الخير كله في هذا العام ولاتحرمنا من فعل الطاعات واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين.

اللهم انا نسال ان يكون هذا العام عام خير وسلام وان تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

سبحان اللهم وبحمدك، لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك كما يستحب أن نقول في دعاء شهر رجب اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض. سبحان اللهم وبحمدك، لا اله الا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أنت الرؤوف، تنزل الغيث، وتقدر الأقوات، قاسم المعاش، قاضي الآجال، رازق العباد، مروي البلاد، مخرج الثمرات، عظيم البركات.

اللهم أهله علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء عشر ذي الحجة قصير

ربِّ، إنك تعلم أن زوجتي حبيبتي وقرة عيني، فاحفظها لي وبارك في عمرها وزدني حباً لها، ياربّ إن كانت تشكو وجعاً وحزناً فكن لها عوناً، وخفّف عنها مصائب الحياة، وإن كانت تشعر بالفرح والسرور فزدها سعادةً وسروراً.

اللهم يا رب إني اسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك يا اسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآله محمد وإن تفعل بي كذا وكذا وتطلب حاجتك للدنيا والاخرة .

اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم في هذه الجمعة الطّيبة برحمتك، اللهم لا إله إلّا أنت وحدك، لا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهم أكرم عائلتي بالخير والسّلامة، واجعل لهم سبيلًا للنجاح والتوفيق مع كلّ خطوة.

اللهم أنتَ من وضعت حبّهم في قلبي، فلا تريني فيهم مكروها يا أرحم الرّاحمين.

اللهم ما بين جمعة مضت وجمعة أتت لنا بالخير نسألك من فضلك يا كريم أن تغفر لنا ذنوبنا ما بين الجمعتين.

اللهم استودعناك مع الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة ما أنت به أعلم من الهموم والأحزان.

اللهم وسّع علينا برحماتك يا رحيم، وارزقنا السّلامة والعافية.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة

اللهم يا مطّلعاً على جميع حالاتنا أقض عنّا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

اللھم لَا تطوي صَفْحَة ھذه الْأَيَّام الفضیلة إلَّا وَقَدْ سَتَرْت عَوْرَاتُنَا، ومحوت سیئاتنا، وَقَبِلْت تَوْبَتُنَا، وَفَرّجْت ھمومنا، واستجبت لدعواتنا، وَأَصْلَحْت أَبْنَائِنَا، وَبَنَاتِنَا، وأزواجنا، وَغَفَرْت لموتانا، وشفیت مَرْضَانَا.

تسبيح العشر من ذي الحجة

يستحب في العشر من ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة بالتحميد والتهليل والتكبير.