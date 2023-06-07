بدأ العد التنازلي من ذي الحجة وتبدأ الأيام الطيبة وحيث تهب على المسلمين نسمات الخير وأن تكون هذه الأيام بداية خير للمسلمين، يجب كل منا أن يجلس مع نفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى، وكل من يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يبدأ في هذه الأيام أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 2023

من المقرر أن يتحدد موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الموافق يوم الإثنين 19 يونيو 2023 والذي سيكون غرة شهر ذي الحجة للعام 1444هـ ومعها تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2023.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

الصوم أول تسعة أيام من ذي الحجة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس.

يجب المحافظة على نظافة الأماكن العامة والطرق.

الدعاء في يوم عرفة، لما قاله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: "أفضل الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وأفضل مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ".

ذبح الأضحية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما عملَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ، إنَّهُ ليأتي يومَ القيامةِ بقُرونها وأشعَارِها وأظلافِها أي: فتوضع في ميزانه وإنَّ الدَّمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطيبُوا بها نفسًا" رواه الترمذي.

التهليل والتكبير والتحميد قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ".

فعل الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. رواه البخاري.

لبس الثياب الحسن يوم عيد الأضحى فقد ورد في مستدرك الحاكم، عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نُضحي بأثمن ما نجد". أخرجه الطبراني والحاكم.

كثرة الذكر حيث يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، مُستشهدة بما قال الله تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ".

صيام يوم عرفة حيث قال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" رواه مسلم.

يستحب في بداية شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظافره.

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

يستحب في العشر الأوائل من ذي الحجة الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة لذلك يستحب الصيام وابتغاء تحقيق فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

صيام ايام ذو الحجة

ماذا حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة؟