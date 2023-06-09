يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحُرُم بالعزم والاستعداد على استثماره واغتنام فضائله، والتوبة والأعمال الصالحة والطاعات، وفيه يؤدّي حجّاج بيت الله الحرام فريضة الحجّ، وفيما يلي دعاء اليوم العاشر من شهر ذي الحجة:

دعاء اليوم العاشر من شهر ذي الحجة

دعاء اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، اللهم يا رب أنت ربّي اكتب لي التوفيق والسداد، وأرشدني لما يصلحني، ويسّر لي عملًا ينفعني ويكون مصدر رزقي وسبيلًا لخدمة المسلمين وإعمار الأرض.

-ونقول في دعاء اليوم العاشر من ذي الحجة ربّ اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، قل مَن يُنَجّيكُم مِن ظُلُماتِ البَرِّ وَالبَحرِ تَدعونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفيَةً لَئِن أَنجانا مِن هـذِهِ لَنَكونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا اللهم اكتب لنا من خيرك مالا يخطر ببالنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهمَّ مددتُ يدي إليك، وسلمتُك أمري، فلا تردني خائبًا يا الله، اللهمَّ ارحم ضعفي، ولا تجعل للشتات مكانًا في قلبي وفكري. اللهمَّ اجعل مكان قلقي راحةً، ومكان خوفي طمأنينة،ً ويسِّر لي أموري ما كبر منها، وما صغر.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدَى، وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا.

دعاء اخر جمعة من ذي الحجة

اللهم وسّع علينا برحماتك يا رحيم، وارزقنا السّلامة والعافية.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهم أنتَ من وضعت حبّهم في قلبي، فلا تريني فيهم مكروها يا أرحم الرّاحمين.

اللهم يا ر ب في هذه الجمعة الطّيبة برحمتك، اللهم لا إله إلّا أنت وحدك، لا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهم أكرم عائلتي بالخير والسّلامة، واجعل لهم سبيلًا للنجاح والتوفيق مع كلّ خطوة.

اللهم ما بين جمعة مضت وجمعة أتت لنا بالخير نسألك من فضلك يا كريم أن تغفر لنا ذنوبنا ما بين الجمعتين.

اللهم استودعناك مع الجمعة الأخيرة من شهر ذي القعدة ما أنت به أعلم من الهموم والأحزان.

دعاء يوم الجمعة في عشر ذي الحجة