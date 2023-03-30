البوابة - بداية شهر جديد وهو شهر أبريل الذي يشهد بداية الربيع، ومع كل بداية جديدة نأمل أن تحمل لنا الكثير من الأحداث السعيدة، ولذلك نلجأ إلى الدعاء والتقرب من الله طالبين أن تحمل لنا الأيام القادمة أحداث سعيدة، وفيما يلي دعاء بداية شهر جديد أبريل:

دعاء بداية شهر جديد أبريل

ربي أن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم.

اللهم يا رب بداية شهر جديد أبريل اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

يا رب اجعل شهر أبريل شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر أبريل، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

دعاء بداية شهر جديد أبريل، ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، ولكن هذا الإسناد فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب.

دعاء بداية شهر جديد أبريل، اللهم يا رب إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

دعاء دخول شهر جديد مكتوب

اللهم يا رب اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك استعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، واستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

بداية شهر جديد اللهم اجعله بداية فرح

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

ربي أنها بداية شهر جديد "شهر أبريل" ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

دعاء بداية شهر أبريل مكتوب لزوجي