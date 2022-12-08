دعاء توديع عام 2022 واستقبال عام 2023، هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، العام الجديد هو فرصة جديدة للفرح والسعادة وتحقيق الأمنيات، والجميع يطوي صفحة عام 2022 ليستقبل صفحة جديدة لعام 2023، ونتمنى للجميع أن يكون عاماً مليئاً بالسعادة والأمل والحب والصحة وراحة البال، لذلك يجب أن يتم إستقباله بـ دعاء توديع عام 2022 واستقبال عام 2023:

دعاء توديع عام 2022 واستقبال عام 2023

دعاء توديع عام 2022 واستقبال عام 2023، اللهم اختم لنا آخر يومًا من هذه السنة بمغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ودٌعاء مستجاب يا رب.

يا الله إني اسألك في آخر يوم بالسنة هذه خيراً لا ينفد ورزقٍ لا يعد ودعوً لا ترد وقلباً لا يقسو وروحاً لا تحزن ولساناً لا يفتر من ذكرك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا رب بشرنّي في اخر يوم هذا العام بكُل ما اتمناه و أجعل السنه الجديده فاتحة خير عليّ وعلى أهَلْي وأحبتي.

اللهّم يا رب فِي آخر يوم من هذا العَام سرّْ خواطِرنا بخبْر جَميل وعافِي كل مريضّ وارحْم كل مَيت واشّرح صدوُرنا إنك عَلى كل شَيء قدِير

أجمل دعاء توديع عام 2022 واستقبال عام 2023، اللهم في آخر يوم من هذا العام لا أعلم ما تحمله لي الايام فاجعل بها ما يسر لي روحي وخاطري ولا تحملني ما لا طاقة لي به، اللهم إني أسألك أن تجعل عامي القادم عام خير وفرح وسعادة تتحق فيه كل أمنياتي يارب العالمين.

إلهي أسألك وأدعوك في هذا اليوم الأخير في هذه السنة أن تكتب لي خواتم الخير وأن ترفع ذكري وتطهر قلبي وتثقل موازيني واسألك العلى من الجنة وافتح لي فيسنتي القادم ابواب الخير والسعادة.

يا رب إنني أختتم سنتي هذه بهذا اليوم فأسألك أن تجعله لي خاتمة حسنة وأن تعفو عني فيما سلف وأن تثبتني على طاعتك حتى ألقاك.

دعاء عن نهاية العام

إلهي ورجائي إني أستودعك في آخر يوم من هذه السنة كل أعمالي إن كانت حسنة فبارك لي فيها وإن كانت سيئة فتجاوز عني واغفرها يا رب، وأستودعك مستقبلي فبارك لي فيه واكتب لي فيه الخير.

يا رب أنت ربي ولا أعبد سواك أسألك في آخر أيام السنة أن تغفر لي ذنبي أوله وآخره وأن تكشف همي وحزني وتنفس كربي وأن تقضي ديني كل حاجةً هي لي فيها خير ولك فيها رضى يا رب العالمين.

اللهم يا رب في آخر يوم من هذه السنة 2022 اغفر لنا ما فات واعفُ عنا فيما هو آت واجعل الجنة دارنا إذا فاضت أرواحنا إليك.

آخر يوم لهذا العام اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم يا رب أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

آخر يوم لهذا العام، اللهم أجعل ما مضى تكفير لسيئاته وغفران لذنوبنا واجعل عامنا القادم تفريج الكربات وتحقيق لأمنياتنا اللهم اجعله عام خير وتوفيق وتيسير لنا ولجميع المسلمين.

آخر يوم من هذا العام 2022 اللهم يا رب اختم لنا هذا بمغفرة ابدية، اللهم ارزقنا في عامنا الجديد برحمة منك تستوجب جنتك اللهم بشرنا بما يسرنا وامنع عنا ياكريم مايضرنا.

يا الله أسألك بإسمك الكريم الذي إذا دعيت به أجبت أن تجعل هذا اليوم الذي هو آخر أيام السنة نوراً لي في سنةٍ قادمة وأن تجعل هذه السنة شاهدةً لي بالعبادة والطاعة لا شاهدةً عليَّ بالذنوب والمعاصي.

اللهم أختم لي هذا اليوم في آخر السنة برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والثبات على طاعتك والعيش في سعادة على رضاك.

ربي أسألك في آخر هذه السنة أن تغفر لي ما أخطأت وأن تبارك لي فيما أحسنت وأن تكتب لي العمر الطويل ووفقني فيه لطاعتك.

دعاء استقبال العام الجديد 2023