ليلة الجمعة ليلة جميلة مباركة وخصوصاً في شهر رمضان المبارك ولكم هنا في هذا المقال دعاء ثالث جمعة من رمضان:

" اللهم أني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابه لكل دعاء، وشفاء لكل مريض،وغفران لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، آمين يا رب".

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيه، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَة والتَّمْويه، واجْعَل لي نصيباً مِن كُلّ خَيْر تُنْزِل فيه، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

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