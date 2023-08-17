دعاء دخول شهر صفر وهو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، وكان العرب قديمًا قبل الإسلام يتشائمون كثيراً من هذا الشهر، ويقومون بتقديم أو تأخير موعد الشهر، إلى أن دخل الإسلام وحرم التشائم وهو تسمية تستخدم للدلالة على الشهر الذي يأتي بعد شهر المحرم الشهر الأول في التقويم الهجري.

دعاء دخول شهر صفر

اللهم يا رب نسألك الخير والصلاح والفلاح والبركة والثواب وأن يثبت أقدامنا وترزقنا السعادة وراحة البال.

يارب يا الله أنك رحيم وغفور اللهم ارحمنا من عذاب القبر.. وسخر لنا من يوالينا الشهادة عند صعود الروح.

اللهم ارزقنا التوفيق وراحة البال والصلاح وحقق لنا كل الأماني وابعد عنا شر الأيام وخفايها.

أجمل دعاء دخول شهر صفر اللهم أعوذ بالله من شر الزمان وأهله.

يارب اللهم أعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك

اللهم لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارحمني وكفر عن سيئاتنا

اللهم بحق هذه الأيام المفترجه أن ترزقنا راحة البال والطمأنينة.

يارب ثبت إيمانا على الإسلام ولا تستبدلنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم يا غفور يا رحيم.

يارب ارزقنا التوفيق وراحة البال والعمل الصالح.. اللهم قنى عذاب القبر وارحمنا برحمتك الواسعة.

اللهم اجبر خاطري وقني من شر هذا الشهر.

اللهم أصرف عني شر شهر صفر

يارب اختم لنا خير هذا الشهر بالخير والبركة والرزق.

يارب في هذا الشهر المبارك بارك لي في صحتي وعافيتي ومدني بالعمر المديد

اللهم ارزقني السعادة وراحة البال وابعد عن شر هذا الشهر.

اللهم بارك وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

يارب قنى شر وبلاء هذا الشهر واجعل فيه الخير والبركة

اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عن سيئاتنا وابعد عن شر الأيام.

يارب ارحمنى برحمتك وقني عذاب القبر وجهنم وكفر عن سيئاتنا

يارب أنك الشديد القوي يا عزيز اكفنى شر خلقك.

دعاء صفر مكتوب