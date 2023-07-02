﻿أيام قليلة تفصلنها عن بدء السنة الهجرية الججديدة 1445 وهي مناسبة دينية مميزة لجميع المسلمين حول العالم، وفيما يلي نقدم لكم دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445:

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 1445

اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهَلْ الفجر وأهَلْ القرآن وحملته وأهَلْ قيام الليل وأهَلْ عليين واكرمنّا في هذا العام الهجري وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه… اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين.

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفي غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

اللهم إنا نسألك خير هذه السنة الهجرية ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وَقَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالِاسْتِجَابَةِ، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ، وَلَا تَكْذِبُ عَهْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا أَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَيَسِّرْهُ لَنَا، وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَيْءٍ فَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا وَجَنِّبْنَاهُ، وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا.

كلمة عن رأس السنة الهجرية

اللهم في هذا عام 1445 هجري وفق أصدقائي لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال وبلغني وإياهم الأيام الفضيله فيه.

من الله علي إذ بلغني رأس السنة الهجرية 1445 وأنا برفقتكم يا أغلى الناس على القلب كل عام وأنتم بألف ألف خير.

أجمل كلمة عن رأس السنة الهجرية 1445 كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، عامًا جديدًا جميلًا أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

أختص بهذه الرسالة والتهنئة بحلول رأس السنة الهجرية أحب الناس على قلبي من الأهل الأكارم والأصدقاء الأفاضل الذين يشكلون معنى الفرح في حياتي.

كل عام وأنتم بألف ألف خير إخوتي الأحباب فقد حلت رأس السنة الهجرية التي أرجو لكم فيها الصلاح والفلاح والنجاح.

عبارات عن راس السنة الهجرية 1445

عام هجري جديد 1445 هجري يحل علينا فكل عام وأنتم وأحبابكم بخير وصحة وود وأمل وسعادة لا تعد ولا تحصى.

اللهم ها قد ودعنا عامًا فتقبل منا صالح أعمالنا فيه، ونستقبل عامًا جديدًا فيسر لنا سبل الطاعات والتقرب إليك يا رحيم.

أستشعر بالفرح والبهجة وأنا أستقبل هذا العام الهجري الجديد وأنتم برفقتي أحبتي فكل عام وأنتم بألف وألف خير.

أسأل الله أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم ونحن نستقبل عامنا الهجري الجديد هذا يا أعز الناس.

إلى الأصدقاء الذين أحبهم بقدر لا يعلمه إلا الله، كل عام وأنتم بخير أنتم وذويكم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445.

تهاني رأس السنة الهجرية