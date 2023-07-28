سورة البقرة هي السورة الثانية رقم 2 في القرآن الكريم، وتعتبر أطول سور في القرآن، وتحتوي على 286 آية، وتعد البقرة من السور المدنية، أي أنها نزلت عقب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

تحتوي سورة البقرة على أحكام متنوعة ومواضيع، منها الإيمان بالله والرسل والكتب السماوية واليوم الآخر، وتحتوي على قصص الأنبياء والأمم السابقة، وتحث المؤمنين على العمل الصالح والتقوى، وتذكرهم بأهمية الصلاة والصيام والزكاة.

وتُعَدُّ قراءة سورة البقرة مستحبة خاصة في يوم الجمعة ويُروى أن قراءتها يوميًا تُعِين على دفع الشيطان وتجلب الرزق والبركة للمؤمن، وتُعَدُّ سورة البقرة من السور العظيمة التي يُحرص المسلمون على تلاوتها في شهر رمضان المبارك.

دعاء سورة البقرة لتحقيق الأمنيات

اللهم إني وكلتك أمري فلا تخيب رجائي وارزقني فضل سورة البقرة واقضي حاجتي ويسر لي ما صعب من أموري وما ميسر كل أمر عسير.

دعاء سورة البقرة اللهم ارزقني فضلها وبركتها، اللهم افتح لي بها أبواب الخير والرزق والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلها حصن ودرع لي، اللهم طهّر بها جسدي من جميع الأمراض والعلل والأسقام.

يا رب إني لي في نفسي حاجة لا يعلمها سواك اللهم اقض لي حاجتي وفرج عني همي وفرج عني كربي وسخر لي من عبادك من يكون سببك في قضاء حاجتي بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.

ربي إني لي في نفسي حاجة لا يعلمها سواك اللهم اقض لي حاجتي وفرج عني همي وفرج عني كربي وسخر لي من عبادك من يكون سببك في قضاء حاجتي بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.

أسالك يا رب العالمين أن ترزقني من عندك حلالا طيبا مباركا وأن تعجل لي ما تأخر منه بفضلك يا أكرم الأكرمين.

يا من بيدك أرزاق العباد أتوسل إليك أن تقرب لي رزقي وأن ترزقني من حيث لا أحتسب ولا ترد لي دعاء ولا تترك لي حاجة إلا ويسرتها بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني وكلتك أمري فلا تخيب رجائي وارزقني فضل سورة البقرة واقضي حاجتي ويسر لي ما صعب من أموري وما ميسر كل أمر عسير.

دعاء بعد سورة البقرة للابناء

أسألك يا رب يا الله أن تجعل أولادي من المقربين الصالحين وأن تدخلهم جنات النعيم. يا رب سخر لأبنائي الخير كله عاجله وآجله ويسر لهم أمورهم.

اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا، و بلغهم اعلى المناصب، و حبب الخلق فيهم، وحبب فيهم الخلق.

اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمهم من العلل والآفات.

اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار،اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشداً.

اللهم يا رب اشدد بهم عضدي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناً لي.

اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعفهم.

دعاء سورة البقرة للزواج

اللهم بحق قولك "والله يرزق من يشاء بغير حساب» الآية 212 من سورة البقرة، وبحق قولك «بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا' فإنما يقول له كن فيكون» الآية 117من سورة البقرة، وبحق قولك "«إن الله علي كل شيء قدير» الآية 20 من سورة البقرة، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.

دعاء قبل وبعد قراءة سورة البقرة

اللهم يا رب يا الله ارزقني فضل قراءة سورة البقرة، اللهم اقضي حاجتي ويسر لي ما صعب عليّ من أمور يا ميسر كل عسير.

اللهم بحق سورة البقرة وبحق الصلاة على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، أكشف ما بي من ضر، وسدد ما نزل بي من دين، وفرج ما حل بي من هم، ويسر لي الأرزاق، إنك أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

تجارب سورة البقرة لقضاء الحوائج

كنت مقبل على عيد الاضحى وكانت الظروف صعبة جداً وضيقة من حيث الرزق، وكنت أعاني من ضائقة مالية صعبة وأشعر بضغط وضيق في الصدر، وقمت بالاستعانة بسورة البقرة بنية التوسعة في الرزق وكسب من المال من حيث لا أدري، ومع الاهتمام بالتركيز على ذلك كنت أقرأ سورة البقرة صباحًا ومساءًا، إلى أن فوجئت بكرم الله والحصول على عمل في أقرب وقت، وفرجت فرجًا كبيرًا والحمد لله رب العالمين.

دعاء سورة البقرة للشفاء

اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أشفني شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم أنزع من جسدي كل ألم وألبسني ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين.

يا شافي يا معافي أتوسل إليك أن تشفي كل مريض وأن تمنّ على عبادك بنعمة الصحة فأنت ولي ذلك والقادر عليه.

ربي إني مسني الضُر وأنت أرحم الراحمين، اللهم منّ عليّ بالشفاء العاجل فأنت على كل شيء قدير.

أسألك يا رب العالمين أن تجعل كل ألم شعرت به تكفيرًا لسيئاتي وسببًا في زيادة حسناتي واشفني وعافني يا عزيز يا رحيم.

اللهم ألبسني ثوب الصحة والعافية، اللهم خلصني من كل ألم فتك بجسدي، فأنا لا حول ولا قوة لي إلا بك.

في مرضي أدركت ربي أنني لا حول ولا قوة لي إلا بك، اللهم اشفني عاجلًا وليس آجل ومدني بالصحة والعافية يا الله.

اللهم اشفي كل مريض يتألم من مرضه، اللهم لا تدع جرحًا إلا داويته، واجعلنا ربي من المشمولين بعطفك ورحمتك يا الله.

اللهم عافني واعف عني، اللهم اشفني فأنت الشافي المعافي، ربي فلا شفاء إلا شفاؤك يا رب العالمين.

أتوسل إليك يا رب العرش العظيم أن تشفي كل مريض ألمه مرضه، اللهم إننا عبيدك وليس لنا سواك يرحمنا يا أرحم الراحمين.

يا ملك الملوك أسألك أن تأخذ بيدي وأن تشفني شفاءً ليس بعده سقمًا يا سميع يا مجيب الدعاء.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية.

دعاء ختم سورة البقرة لفك السحر