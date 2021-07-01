حرارة الشمس المرتقعة‎ يحدث ذلك عندما تصل درجة حرارة الجسم إلى 41 درجة مئوية، وقد تؤدي حالات ضربات الشمس القوية إلى الوفاة، نتيجة الخلل الذي تسببه بأجهزة الجسم الحيوية، مثل القلب والدماغ والكبد والرئتين والكليتين، والتأخير في تقديم الإسعافات الضرورية اللازمة والعلاج السريع، يؤدي إلى تطور الحالة سلبياً، وتزداد سوءاً خلال ساعات أو أيام قليلة خاصة حالات إصابة لكبار السن والأطفال.

والعلامة الرئيسية لضربة الشمس، حدوث زيادة مفاجئة في درجة حرارة الجسم وجفاف البشرة واحمرارها، والإحساس بالتعب والدوخة والدوار، مع حدوث نقص شديد في العرق، وتسارع ضربات القلب، والإصابة بالصداع النابض، ضعف وتشنج في العضلات، والإرهاق الشديد نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، وصعوبة التنفس والبلع، وزيادة معدل النبض، القيء والغثيان، واحمرار الجلد، وفقدان الوعي، وحدوث اضطرابات سلوكية، والهلاوس والارتباك، وقد تتطور الأعراض أحياناً لتصل إلى الفقدان الكامل للوعي وحدوث الإغماء.

دعاء شدة الحر

اللهم هون حرارة شمسك علي الساعين بأرضك قاصدين حلال رزقك

اللهم بقدر حرارة الجو برد على قبور موتانا وموتى جميع المسلمين بماء الجنة

دعاء الحر الشديد لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته".

دعاء الحر الشديد 2021 مكتوب

اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قِنا شر هذا الحر واحمنا منه ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم.

دعاء سيدنا محمد إذا اشتد الحر مكتوب

يعانى الانسان كثيرا في الحر الشديد، فيتأثر مجهوده كلما اشتدت الحرارة، وتتناقص طاقته التى تحترق بسبب الحر الشديد، وتزداد تأثيره عند الأطفال والمرضى وكبار السن اليكم دعاء سيدنا محمد اذا اشتد الحر مكتوب:

قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم":«إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته».

كان دعاء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى ما يكره يقول: "الحمد لله على كل حال"، وإذا رأى ما يحب يدعو: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة؛ فَشِدّة الحر من فيح جهنم".

الدعاء عن شدة الحر

هناك حديث عن شدة الحر يقال فيه، "كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك , وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقي في الأسماء والصفات".

فالإنسان عند الدعاء في شدة الحر يدعو في وقت صعب جدًا، والدعاء في تلك الأوقات يكون مستجاب، وله فضل كبير، بالاضافة الى انه هناك دعاء يقال في أوقات الحر الشديد الذي جاء سنة عن النبي محمد صل الله عليه وسلم، وهناك أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها عند التعرض الى شدة الحر.

وقد كان النبي يحمد الله تعالى في أوقات الشدة وفي أوقات المكروه، ومهما اشتد الحر يجب علينا ان ننظر الى عظمة الله تعالى في تلك الأجواء الصعبة.

ودعاء الحر الشديد يقرب العبد الى الله تعالى وبه يقين بعظمته، وهو لجوء الى الله تعالى للتخلص من هذا الطقس، وان يحفظنا الله تعالى من شر وحرارة نار جهنم والعياذ بالله منها

أدعية تقال عند اشتداد حرارة الجو

اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يارب العالمين.

اللهم اجعلنا ممن يمشي علي الصراط سريعا فينجو من حرها ولهبها الى جنات النعيم.

سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همى ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقنى من حيث لا احتسب يارب.

اللهم نجنا من لفح جهنم وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم اجرنا من هذا الحر الشديد واجرنا من نار جهنم والطف بنا يارب فنحن ندعي لك ونرجو الإجابة منك.

لا اله إلا الله ما اشد حر هذا اليوم، اللهم اجرني من حر هذا اليوم وحر نار جهنم.

كيفية التعامل مع الحر الشديد

يجب للتعامل مع الحر الشديد أن يحاول الإنسان الابتعاد عن مناطق شدة الشمس والوقوف كثيرا في أماكن تواجد أشعتها، والراحة فورا عندما يشعر بشدة التعب، خاصة إذا كان يعانى من الأمراض.

شرب العديد من السوائل والمياه، وتجب العديد من الأكلات التي تزيد من حرارة الجسم مثل الأكلات الحراقة مثل الشطة وما يشبهها، بالاضافة الى أطعمة الأملاح الزائدة.

الحرص على ارتداء ملابس خفيفة مُناسبة وتكون ألوانها فاتحة عاكسة للحرارة، ولا تحتفظ بها.

الحذر الشديد عند استعمال النيران او اشعال الحطب أو التعامل مع الأفران المكشوفة التى تتعرض للشمس.

اطفاء الأدوات المنزلية الكهربائية التى لا يتم استعمالها كثيرا لتجنب انبعاث الحرارة.

يجب الحرص دوما على السلامة والعناية بالصحة والجسد جيدًا، وحماية الأطفال وكبار السن والحرص على مساعدتهم.

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