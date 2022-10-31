بداية شهر جديد وهو شهر نوفمبر الذي يشهد بداية الخريف، ومع كل بداية جديدة نأمل أن تحمل لنا الكثير من الأحداث السعيدة، ولذلك نلجأ إلى الدعاء والتقرب من الله طالبين أن تحمل لنا الأيام القادمة أحداث سعيدة.

دعاء شهر جديد نوفمبر

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

مَعَ بِدايَةِ الشَّهْرِ الْجَدِيد اكْتُبْ لَنَا ياللَّه الْخَيْر لَنَا وَالتَّوْفِيق وَالرِّضَى وَالرِّزْق وَاجْعَل ذَلِكَ لَنَا أَفْضَل وَأَجْمَل الْأَقْدَار وَحَقَّقَ لَنَا مَا نَتَمَنَّى مِنْ حَيْثُ لَا نتحتسب وازقنا الصِّحَّة وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَوَلَّنَا بِرَحْمَتِك أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

يَارَبّ نَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْر مابعده وَنَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مابعده.

دعاء بداية شهر نوفمبر مكتوب

اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلاً ميسرًا لحبيبي.

اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي.

دعاء استقبال الشهر الجديد

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره.

اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

دعاء بداية شهر جديد لحبيبي

اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي.

اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، و لا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه.

اللهم إني استودعتك قلبا استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته من كل شيء يضره.

اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى.

ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته.

دعاء بداية شهر جديد

دعاء استقبال شهر ربيع الثاني من القرآن