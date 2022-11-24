دخل علينا شهر جمادى الأولى وهو الشهر المعظم، ومن المناسبات الدينية والتاريخية، وخصوصاً إذا جاء يوم الجمعة لأنه من أفضل الأيام عند الله تعالى،ولا يرد فيها الدعاء.

دعاء شهر جمادى الأولى

دعاء شهر جمادى الأولى، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو سماك به أحد من خلقك أو ملائكتك ورسلك وباسمك المخزون المرفوع في علم الغيب عندك، وباسمك الأعظم الأعظم الذي هو حق عليك، أن تستجيب لمن دعاك به، وبكل حرف أنزلته على نبيك موسى ، وبكل دعوة دعاك بها أحد من خلقك، وبكل حرف أنزلته على محمد نبيك، أن تستجيب لي ، وأن تجعلني في عياذك وحفظك وكنفك وسترك وحصنك وفي فضلك.

إنك أنت الحي الذي لا يموت، وأنا خلق أموت ، فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي في دنياي واخرتي ، واغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

دعاء شهر جمادى الأولى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، واجعل عبدك ورسولك أكرم خلقك عليك، وأفضلهم لديك، وأعلاهم منزلة عندك ، وأشرفهم مكانا وأفسحهم في الجنة منزلاً، واتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا الله أنت الدائم القائم، يا الله أنت الحي القيوم ، يا الله أنت العلي الأعلى ، يا الله أنت المتعالي في علوك ، إله كل شيء ، ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ، وصانع كل شيء ، القاضي الأكبر القدير المقتدر ، تباركت أسماؤك وجل ثناؤك.

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعرفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه ونوره ونصره وخيره وبره ، وسهَلْ لي فيه ما أحبه ويسر لي فيه ما أريده ، وأوصلني إلى بغيتي فيه إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين ، ويا من لكل مسألة عنده سمع حاضر وجواب عتيد ، وكل صامت علم منه باطن محيط ، مواعيدك الصادقة ، وأياديك الناطقة ، ونعمك السابغة ، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.

إلهي خلقتني ولم أك شيئا مذكورًا، وأنا عائذك وعائذ إليك ، وقد ظلمت نفسي ، وأنا مقر لك بالعبودية ، معترف لك بالربوبية ، مستغفر من ذنوبي ، فأسألك أن تغفر لي ، يا من ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان.

يا من أظهر الجميل ، وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو ، يا حسن التجاوز ، يا واسع المغفرة ، يا باسط اليدين بالرحمة والمشية ، والقدرة والظلمات والنور يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى ، وولي كل حسنة ونعمة.

يا كريم الصفح ، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا غياثاه، يا سيداه يا مولاياه، يا غاية رغبتاه ، أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار، فاني ضعيف مسكين مهين ، واتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار.

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، اجمع لي خير الدنيا والاخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وتقرأ اثنتي عشرة مرة : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرًا).

دعاء شهر جمادى الأولى، اللهم هب لي بكرامتك ، وأتم علي نعمتك ، وألبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدنيا والاخرة، اللهم لا تسلمني بجريرتي، ولا تخزني بخطيئتي، ولا تشمت بي أعدائي، ولا تكلني إلى نفسي في دنياي واخرتي ، اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، وفي قبضتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك.

دعاء غرّة شهر جمادى الثاني

اللهم يا الله أنت الدائم القائم، يا الله أنت الحي القيوم، يا الله أنت العلي الأعلى، يا الله أنت المتعالي في علوك ، إله كل شيء ، ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ، وصانع كل شيء، القاضي الأكبر القدير المقتدر، تباركت أسماؤك وجل ثناؤك.

إلهي خلقتني ولم أك شيئا مذكوراً، وأنا عائذك وعائذ إليك، وقد ظلمت نفسي ، وأنا مقر لك بالعبودية، معترف لك بالربوبية ، مستغفر من ذنوبي ، فأسألك أن تغفر لي ، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يا ذا الجلال والإكرام ، يا حنان يا منان.

اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين، ويا من لكل مسألة عنده سمع حاضر وجواب عتيد، وكل صامت علم منه باطن محيط، مواعيدك الصادقة ، وأياديك الناطقة ، ونعمك السابغة ، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة.

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعرفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه ونوره ونصره وخيره وبره، وسهَلْ لي فيه ما أحبه ويسر لي فيه ما أريده ، وأوصلني إلى بغيتي فيه إنك على كل شيء قدير.

أدعية أول ليلة من شهر جمادى الثاني

اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ وَأَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ وَأَنْتَ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ وَأَنْتَ الْمُهَيْمِنُ وَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنْتَ الْجَبَّارُ وَأَنْتَ الْمُتَكَبِّرُ وَأَنْتَ الْخالِقُ وَأَنْتَ الْبارِئُ وَ أَنْتَ الْمُصَوِّرُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَنْتَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ اخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وَعَرِّفْنَا بَرَكَةَ شَهْرِنَا هَذَا وَيُمْنَهُ وَارْزُقْنَا خَيْرَهُ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّهُ وَ اجْعَلْنَا فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّكَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ تَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى‌ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ َهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى‌ عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى‌ كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ.

دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الثاني